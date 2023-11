Aggrediti a Malpensa per un telefonino, coppia di passeggeri in ospedale

Due passeggeri – lei 30 anni, lui 35 anni – se la sono vista brutta all’aeroporto di Milano Malpensa: sono stati aggrediti e derubati (di uno smartphone) all’alba di lunedì, poco prima delle 6 del mattino.

La rapina – così è configurata, essendo stata usata violenza durante il furto – ha lasciato qualche segno sulle vittime, che sono andate alla infermieria del Terminal 1 dell’aeroporto e poi hanno dovuto recarsi in ospedale a Gallarate, anche se solo con qualche graffio. Più paura che danni fisici.

E l’autore della rapina? Un uomo non nuovo ad episodi simili, furti con strappo e rapine soprattutto a Milano, ma in generale nei luoghi frequentati, come stazioni ferroviarie ed aeroporti.

Dopo aver sottratto il telefonino alla coppia di passeggeri, se l’è data a gambo e poi ha “riepiegato” verso Milano. Ma il suo profilo è noto e la Polaria è risalita alla sua identità, fermandolo già in tarda mattinata nel capoluogo lombrado.