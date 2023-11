Ai Mulini di Sesto Calende è già aria di Natale con il concerto gospel

Nel rione Mulini di Sesto Calende anche quest’anno la magia del Natale si fa strada attraverso la melodia e la potenza del gospel.

Quest’anno il palcoscenico del concerto gospel di Natale dei Mulini è tutto per i Greensleeves Gospel Choir in concerto alle 21 di sabato 25 novembre, quando la Chiesa del Sacro Cuore di Gesù si trasformerà nel teatro dell’esperienza musicale che darà il via al periodo delle feste sulla città sul Ticino.

L’evento, organizzato dalla Comunità Pastorale Sant’Agostino in collaborazione con l’Associazione Mulini e la Cooperativa Circolo Mulini, è diventato un appuntamento tradizionale attesissimo dai sestesi e non solo. La sua popolarità ha infatti attirato spettatori e ascoltatori da ogni angolo della provincia, con un pubblico affezionato che ha reso il concerto quasi sempre il tutto esaurito.

A illuminare il palcoscenico sarà illuminato il Greensleeves Gospel Choir, un ensemble composto da circa 25 coristi, abitualmente accompagnati da pianoforte e percussioni. Fondato nel 1992 grazie all’iniziativa di Fausto Caravati, il coro ha accumulato oltre 1000 concerti in chiese, teatri e piazze in Italia e all’estero.

La fama del Greensleeves Gospel Choir ha infatti varcato i confini nazionali, esibendosi su alcuni dei palcoscenici musicali prestigiosi in Italia e all’estero. Per esempio, nel 2019 il coro è stato invitato dalla Fondazione Don Gnocchi in Vaticano, dove ha emozionato con la sua voce l’Aula Paolo IV per Papa Francesco. Due anni più tardi, nel 2021, sono stati selezionati tra le migliori voci del gospel italiano per accompagnare Andrea Bocelli in un brano durante il tour The Journey lungo la via Francigena.

L’ingresso al concerto è gratuito, e al termine della performance, gli spettatori avranno l’occasione di concludere la serata assaporando le delizie del Natale. L’Associazione Mulini offrirà un caldo vin brulè, mentre il laboratorio di panificazione “Buoni Dentro” regalerà un omaggio natalizio, contribuendo al sostegno del reinserimento socio-lavorativo dei giovani detenuti dell’Istituto Penale per Minorenni Beccaria di Milano.