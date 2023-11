Al canile di Varese due incontri per gli amanti dei cani

Il Canile di Varese (LNDC Animal Protection – Sez. Varese) in collaborazione con il Nucleo Guardie Eco-zoofile di OIPA Varese è lieto di annunciare due serate informative dedicate agli amanti degli animali e a tutti i cittadini interessati alle tematiche legate al benessere degli animali urbani con il patrocinio del Comune di Varese.

Gli incontri saranno condotti dal Dott. Umberto Coerezza, responsabile Igiene Urbana Veterinaria di ATS Insubria.

Dettagli degli Incontri:

Martedì 14 Novembre ore 20:30: “Segnalazioni, Esposti, Denunce – Guida Pratica per il Cittadino”

Mercoledì 29 Novembre ore 20:30: “Gatti Liberi e Gatti di Colonia – Aspetti Normativi e Gestionali”

Entrambi gli eventi si terranno presso la Sala Montanari, via dei Bersaglieri 1, Varese alle ore 20:30.

L’ingresso è gratuito con iscrizione obbligatoria cliccando sui seguenti link Eventbrite:

Martedì 14 Novembre: Segnalazioni, Esposti, Denunce – Iscriviti qui: https://shorturl.at/ivABO

Mercoledì 29 Novembre: Gatti Liberi e Gatti di Colonia – Iscriviti qui: https://shorturl.at/uyLO5

Gli incontri sono organizzati con il patrocinio del Comune di Varese e in collaborazione con il Nucleo Guardie Eco-zoofile di OIPA Varese (Organizzazione Internazionale Protezione Animali). Queste serate rappresentano un’opportunità per ottenere informazioni dettagliate su tematiche cruciali legate al benessere degli animali urbani e per interagire direttamente con un esperto del settore.