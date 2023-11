Al Castello di Masnago la musica di Bach per Radici Barocche

Al via il gran finale del Festival Echi Urbani dedicato alla musica di Johann Sebastian Bach e alle sue Invenzioni a Due Voci per clavicembalo, di cui ricorrono i 300 anni dalla composizione

Da giovedì 16 novembre al Castello di Masnago fino a domenica 19 novembre ai Giardini Estensi si svolgerà Radici Barocche, il gran finale del Festival Echi Urbani dedicato alla musica di Johann Sebastian Bach e alle sue Invenzioni a Due Voci per clavicembalo, di cui ricorrono i 300 anni dalla composizione: protagonista sarà Lorenzo Ghielmi, fra i più affermati interpreti dell’opera organistica e cembalistica di Bach. Ghielmi tiene concerti in tutta Europa, in Giappone, in America e in Brasile, e ha all’attivo numerose registrazioni radiofoniche e discografiche. Le sue registrazioni di Bruhns, di Bach, dei concerti di Haendel e di Haydn per organo e orchestra sono state premiate con il Diapason d’or. Ha pubblicato un libro su Bruhns, studi sull’arte organaria del XVI e XVII secolo e sull’interpretazione delle opere di Bach. Fa parte della giuria di concorsi organistici internazionali (Toulouse, Chartres, Tokyo, Bruges, Freiberg, Maastricht, Losanna, Norimberga).

L’itinerario comprende masterclass, escursioni e concerti insieme anche alla violinista Corinna Canzian e alla guida AIGAE Donatella Reggiori.

Ancora pochi i posti disponibili per poter partecipare alla masterclass, aperta a pianisti e clavicembalisti; la scadenza delle iscrizioni è entro il 30 ottobre al seguente link: http://gliechidellanatura.academy/projects/radici.html

Importanti sono le agevolazioni per i partecipanti, tra le quali offerte su misura per la partecipazione di più di figli/e o fratelli/sorelle alla masterclass, detrazioni fiscali su tutte le quote versate, e l’eventuale assegnazione del premio “Nonno Mene”: il docente Ghielmi potrà segnalare il migliore partecipante durante la masterclass scelto sulla base di bravura, impegno e capacità di fare gruppo con i compagni, a cui spetterà una carta regalo da spendere in lezioni di musica con i docenti dell’Academy e un concerto-premio.

IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIO

Giovedì 16 novembre note di clavicembalo risuoneranno nelle sale del suggestivo Castello di Masnago, dove Lorenzo Ghielmi affronterà le più celebri pagine di J.S.Bach dedicate ad uno dei suoi strumenti prediletti: il concerto si terrà alle ore 21.00. È consigliata la prenotazione e l’acquisto tramite piattaforma OOOH.EVENTS (intero 14 euro, ridotto studenti 8 euro): https://oooh.events/evento/radici-barocche-con-lorenzo-ghielmi-biglietti/

Volendo, coloro che desiderano vivere appieno l’esperienza e aggiungere il trekking guidato ai Giardini Estensi di domenica 19, è necessario effettuare una donazione complessiva di soli 25 euro sul crowdfunding del Festival che include entrambe le opportunità: https://schoolraising.it/contribuisci/?id=9974&ric=25#

Venerdì 17 novembre si proseguirà con la parte didattica della masterclass; alle ore 9.00 presso la Sala Montanari, Ghielmi guiderà un seminario sulle Invenzioni di Bach. Si continuerà con le lezioni individuali a partire dalle ore 14.00.

Sabato 18 novembre il Salone Estense ospiterà il Ghielmi che continuerà le sue lezioni individuali di strumento alle ore 9.00, mentre alle ore 14.00 avrà luogo la seconda parte del seminario sulle Invenzioni. Il training contro la paura da palcoscenico si svolgerà alle ore 19.00 e sarà condotto da insieme alla violinista Corinna Canzian.

La giornata finale di domenica 19 novembre prevede ancora lezioni individuali alle ore 9.00 presso il Salone Estense ed un trekking guidato dalla guida AIGAE Donatella Reggiori alle ore 15.00 nel simbolo della Città Giardino di Varese: i bellissimi Giardini Estensi, alla scoperta del foliage autunnale che renderà l’esperienza ancora più suggestiva. Il concerto degli studenti si terrà dalle ore 20.45 al Salone Estense e vedrà in apertura il giovane Marco Ballerio, uno dei vincitori del contest “Mi metto in gioco 2023” dell’Academy Gli Echi della Natura. A corredo della masterclass vi saranno gli ultimi due training autogeni Supera la paura da palcoscenico previsti per lunedì 6 novembre e 4 dicembre alle ore 18.30 al Salone Estense di Varese.

Alla sua seconda edizione, il Festival Echi Urbani ha catturato l’attenzione di numerosi partner e istituzioni, ricevendo il partenariato ufficiale del Comune di Varese, il sostegno di Elmec, della Fondazione Cariplo, dell’Eremo dei Romiti, e la collaborazione JSBach.it – Società Bachiana Italiana, insieme ad un’affiatata comunità di sostenitori che contribuiscono attraverso il crowdfunding su tutti i progetti dell’Academy Gli Echi della Natura. Questi sostenitori scelgono di abbracciare la causa dei giovani talenti, offrendo loro un’occasione di alto profilo sia nel contesto culturale che sociale. Ogni donazione, fiscalmente detraibile, rappresenta un importante atto di cittadinanza attiva che permette di sostenere concretamente il progetto Echi Urbani, il quale attraverso la musica e le persone crea un legame unico tra passato, presente e futuro.

Per maggiori info

Co-founder, direttrice artistica e generale: prof.ssa Corinna Canzian Cellulare: +39 366 369 1076

E-mail: info@gliechidellanatura.academy

Sito: http://gliechidellanatura.academy/