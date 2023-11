Al dipartimendo di economia dell’Insubria convegno sull’andamento economico della Lombardia dell’economia lombarda

Lunedì 27 novembre alle ore 15 e 30, nell’Aula Magna Granero Porati in via Dunant a Varese, si svolgerà il convegno “L’economia della Lombardia. Andamento congiunturale e dinamiche strutturali” organizzato dalla sede della Banca d’Italia di Milano e dal Dipartimento di economia dell’Università dell’Insubria. (nella foto la professoressa di Economia degli Intermediari Finanziari Università degli Studi dell’InsubriaRossella Locatelli coordinatrice del convegno)

Il convegno proporrà l‘aggiornamento congiunturale a novembre del Rapporto sull’Economia Lombarda pubblicato a giugno del 2023. Sarà l’occasione per discutere con esponenti dell’economia varesina e lombarda di alcuni temi di rilievo come le dinamiche del credito e gli effetti delle politiche monetarie di contrasto all’inflazione.

programma

15.40 Apertura dei Lavori

Saluto del Magnifico Rettore Prof. Angelo Tagliabue

Maria Pierro

Direttore del Dipartimento di Economia

Dipartimento di Eccellenza 2023-2027

Giorgio Gobbi

Direttore della Sede di Milano della Banca d’Italia

16.00 L’economia lombarda: aggiornamento

congiunturale e dinamiche di lungo periodo

Paola Rossi

Banca d’Italia – Sede di Milano

Divisione Analisi e Ricerca Economica Territoriale

Massimiliano Rigon

Banca d’Italia – Sede di Milano

Divisione Analisi e Ricerca Economica Territoriale

16.40 Le tendenze del sistema produttivo e finanziario

in Lombardia e in Italia

Coordina:

Rossella Locatelli

Professoressa di Economia degli Intermediari Finanziari

Università degli Studi dell’Insubria

Intervengono:

Paola Margnini

Responsabile Centro Studi, Competitività ed Estero Confindustria Varese

Gianluigi Venturini

Vice Presidente della Commissione Regionale ABI della

Lombardia e Direttore Regionale Lombardia Nord Intesa

Sanpaolo

Alessia Muzio

Direttrice Ufficio Studi AIFI – Associazione Italiana del

Private Equity, Venture Capital e Private Debt

17.30 Conclusione dei Lavori