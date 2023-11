Al liceo musicale Malipiero di Varese un omaggio alla cantante varesina Giuseppina Grassini

In occasione dei duecentocinquanta anni dalla sua nascita, l’appuntamento dell’11 novembre sarà un momento per celebrare e ricordare la musica di una grande artista

In occasione dei duecentocinquanta anni dalla sua nascita, il prossimo 11 novembre alle 18, presso l’auditorium del liceo musicale Malipiero, si terrà un concerto in onore della cantante Giuseppina Grassini.

Giuseppina Grassini è stata una celebre cantante originaria di Varese, conosciuta per la sua influenza nella promozione della drammaturgia nel canto lirico, la sua straordinaria voce contralto-soprano, e per essere stata amante di Napoleone Bonaparte e altri personaggi famosi dell’epoca. In passato è stata soprannominata spesso “ugola d’oro” per via della sua voce espressiva e della sua estensione vocale.

Nata a Varese nel 1773, Giuseppina si è avvicinata alla musica grazie alla madre violinista. Nel corso della sua vita si è esibita in diverse città italiane, tra cui Milano, Vicenza, Venezia, Napoli e Ferrara. La sua massima fama è stata raggiunta nel 1796 quando ha interpretato il ruolo principale in “Giulietta e Romeo” alla Scala di Milano. Successivamente, si è esibita anche nelle città di Londra e Parigi, in cui ha vissuto per diversi anni. Dopo il suo ritorno in Italia ha continuato la sua carriera cantando in teatri lirici in città come Brescia, Padova, Trieste e Firenze. Infine, la carriera musicale di Giuseppina termina nel 1823, decidendo di dedicarsi all’insegnamento, e morirà nel 1850.

L’evento previsto al liceo musicale prevede una conversazione di Bruno Belli, massimo esperto della cantante, a cui verranno alternati brani eseguiti dalla cantante Mariachiara Cavinato accompagnata al pianoforte da Cristiana Ramondi, ed Andrea Giacometti, giornalista esperto di cultura.

La conferenza concerto, ad entrata libera, è stata voluta e organizzata da Serena Nardi, direttrice artistica di Varese Festival Estense Menotti, con Giorni Dispari Teatro e Associazione Ma.Ni di Mara Grisoni, e realizzata con la collaborazione e il contributo di Amici della Lirica F. Tamagno.

Per l’occasione sarà anche esposto nell’auditorium il grande quadro “Ritratto allegorico di Giuseppina Grassini” di Mariano Salerno, che fu donato da “Il Caffè della cultura” di Varese ci cui era presidente Belli.