Al Museo Fratelli Cozzi di Legnano la II° edizione della mostra “Donne e Motori? Gioie e basta”

Stop ai cliché in favore della professionalità femminile, anche nel mondo automotive. Torna così la mostra fotografica “Donne e Motori? Gioie e basta”, ideata da Elisabetta Cozzi, presidente del Museo Fratelli Cozzi, e fondatrice del Movimento “Woman in power”, con l’obiettivo di sostenere percorsi di empowerment femminile e mostrare che un abbinamento elegante e rispettoso tra automobili e donne può esistere.

«Siamo davvero felici di dare il via alla seconda edizione di questo progetto fotografico per sensibilizzare tutti sull’urgenza di una vera parità, che nasce anche dalle battaglie culturali», ha dichiarato Elisabetta Cozzi.

La seconda edizione, patrocinata ACI Storico, ASI e FIVA, sarà visitabile dal 21 novembre al 1° dicembre, presso il Museo Fratelli Cozzi di Legnano. La mostra consta di venti immagini che ritraggono altrettante personalità femminili a bordo di venti Alfa Romeo appartenenti alla collezione del Museo. Con l’obiettivo di rappresentare in maniera distintiva il binomio donne-automobili scardinando cliché e retrogradi luoghi comuni che troppo spesso lo accompagnano, le venti protagoniste vengono immortalate dalla fotografa Camilla Albertini tutte con mani al volante e sguardo nello specchietto retrovisore. Il risultato è un racconto per immagini che trasmette forza e riconosce identità, un album corale che vuole ricordare all’utente quanto sia urgente raggiungere e salvaguardare una parità vera e concreta. Un cambio di rotta che prima di tutto deve essere culturale.

A posare per “Donne e Motori? Gioie e basta” sono:

. Teresa Alaniz Director of Design Delivery & Strategist – NiEW ALFA ROMEO 4C

. Sara Ambrosetti Responsabile Comunicazione e Organizzazione Eventi Boardwalk Srl e vicepresidente reAct – Associazione di Cultura Liberale – ALFASUD SPRINT

. Sara Ambrosini Sales Marketing Manager Wyler Vetta – ALFA ROMEO SZ SPRINT ZAGATO

. Silvia Arnoldi Responsabile Settore Grandi Clienti e Sistemi Logistici Würth Italia – ALFA ROMEO 75 EVOLUZIONE

. Jessica Berra Consulente finanziario Fideuram – Volontaria orfanotrofio Embu Children’s Home in Kenya – ALFA ROMEO 2600 BERLINA

. Lorenza Bravetta Direttore Museo Nazionale dell’Automobile – ALFA ROMEO 1750 GT Veloce

. Maria Bussolati Direttrice Museo Mille Miglia – ALFA ROMEO GIULIA SS

. Valentina Casella Avvocato Partner Casella e Associati – Board member Mondadori Group, Banco Desio, Italmobiliare, InnovUP – ALFA ROMEO GT JUNIOR Scalino

. Luisa Cazzaro Presidente Delegazione Lombardia AIDDA (Associazione Imprenditrici Donne Dirigenti d’Azienda) – ALFA ROMEO AR 51 (Matta)

. Laura Confalonieri Giornalista, vice direttrice di Quattroruote e Ruoteclassiche – ALFA ROMEO MONTREAL

. Elisabetta Cozzi Fondatrice e Presidente Museo Fratelli Cozzi – Presidente Associazione Friends of Museo Fratelli Cozzi – ALFA ROMEO GIULIA TI SUPER

. Francesca De Lucchi Presidente Terziario Donna Confcommercio Milano – Membro consiglio esecutivo CAPAC – Fondatrice e CEO Divina Piadina – ALFA ROMEO GIULIA SPIDER

. Anna Gervasoni Prorettore università Cattaneo Liuc, Direttore generale AIFI – Associazione italiana del private capital – ALFA ROMEO GTV

. Paola Longo Owner Longo un Mondo di Specialità – Vicepresidente Associazione Le Donne del Vino -Enotecaria – ALFA ROMEO ALFASUD 1.2 GIARDINETTA

. Monica Mailander Macaluso Presidente Fondazione Gino Macaluso per l’Auto Storica – ALFA ROMEO 2600 SPRINT

. Silvia Nicolis Presidente MUSEO NICOLIS – LAMACART – Vice Presidente MuseImpresa – Componente di Giunta, Camera di Commercio di Verona – ALFA ROMEO 2600 SPRINT

. Lorena Pelliciari CFO e Presidente Comitato Manageriale di Sostenibilità FinecoBank – ALFA ROMEO SPIDER 2.0

. Federica Simonetto Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Alto Milanese – Owner SF&A Serramenti Simonetto – Founder Lemonlights srl – ALFA ROMEO FORMULA BOXER

. Patrizia Toia Europarlamentare e Vice Presidente ITRE Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia – ALFA ROMEO 6C 2500 Freccia d’oro

. Riccarda Zezza CEO e Founder Lifeed – autrice di “Cuore Business per una storia d’amore tra persone e lavoro” e co-autrice di MAAM Maternity as a Master” – ALFA ROMEO 1900 SUPER

Una speciale preview della mostra è prevista in occasione della kermesse Milano AutoClassica in programma a Rho Fiera dal 17 al 19 novembre. La mostra è un progetto itinerante che, come la prima edizione, sarà esposta in diverse sedi e località per i 12 mesi successivi all’inaugurazione. Il progetto vede impegnati Fineco, NiEW, Wuerth e Wyler Vetta in qualità di sponsor, Quattroruote e Ruoteclassiche come media partner, ed è in partnership con l’Università LIUC.

ACI Storico, ASI e FIVA hanno conferito all’iniziativa il loro prestigioso patrocinio.

Informazioni Utili

Mostra Fotografica “Donne e Motori? Gioie e basta”

Su idea di Elisabetta Cozzi, Presidente del Museo Fratelli Cozzi

Visitabile al Museo Fratelli Cozzi dal 21 novembre al 1 dicembre (per gli orari visitare il sito www.museofratellicozzi.com)

Preview a Milano AutoClassica, Rho Fiera Milano, dal 17 al 19 novembre

La mostra sarà itinerante per tutto il 2024 in diversi luoghi come scuole, spazi espositivi pubblici e privati,

luoghi aperti al pubblico.

Patrocini: ACI Storico, ASI, FIVA

Sponsor: Fineco, NiEW, Wuerth, Wyler Vetta

Media Partner: Quattroruote e Ruoteclassiche (Editoriale Domus)

Partner: LIUC Università Cattaneo

MUSEO FRATELLI COZZI

Il Museo Fratelli Cozzi, aperto a fine 2015, nasce dalla passione di Pietro Cozzi per il marchio Alfa Romeo, passione che lo porta a collezionare a partire dal 1955, anno di fondazione dell’omonima concessionaria, un esemplare per ogni modello prodotto dal Biscione, scelto tra l’allestimento più performante o interessante ai fini del collezionismo. Oggi il Museo raccoglie oltre 60 auto, comprendendo nella collezione 2 auto uniche al mondo ed alcuni modelli rarissimi.

Oltre alle auto, nell’archivio Cozzi.LAB sono conservati più di 300 poster originali, migliaia di fotografie,

depliant, libretti d’uso, cataloghi auto e ricambi, manuali di riparazione, trofei, oggetti d’arte insieme alle

maggiori riviste e libri di settore, e tutti i documenti che testimoniano il percorso commerciale, le tecniche

di vendita e marketing della concessionaria.

Il Museo, disegnato dallo studio di architettura Buratti, è stato pubblicato per il suo particolare concept su molte riviste di architettura e design.

Il Museo è membro di MuseoCity, della rete di MuseImpresa e del Circuito Lombardo dei Musei del Design.

Nel 2021 ACI Storico, ASI, e RIVS hanno affiliato il Museo alle loro prestigiose associazioni, riconoscendone

il ruolo istituzionale di valorizzazione della cultura motoristica italiana ed internazionale.

Dalla sua nascita il Museo è anche la sede di un movimento, costituitosi nel 2008, dedicato alla

valorizzazione del mondo femminile: Woman In Power.

La passione di Pietro Cozzi oggi è quindi diventata un museo vivo e attivo, grazie alla figlia Elisabetta, erede

di tale testimonianza e “Custode del fuoco” ma anche esempio di innovazione e sviluppo di un concetto di

museo moderno ed inclusivo.

Friends of Museo Fratelli Cozzi è l’associazione che nel museo si occupa dei progetti sociali e culturali

https://www.museofratellicozzi.com