Al panettone al cioccolato del Panificio Mazzitelli di Rescaldina il 1° premio ai “Panettone Awards 2023”

Primo premio nella categoria “Panettone al cioccolato” per il Panificio Mazzitelli di Rescaldina ai “Panettone Awards 2023”. Esordio vincente per lo storico panificio, da 20 anni attivo in paese e da 7 gestito dalla figlia del fondatore, Elisa Mazzitelli, insieme al marito Salvatore Sgrizzi, che alla prima partecipazione ad una competizione ha centrato il primo posto in classifica.

Il primo step che ha portato il panificio rescaldinese al premio risale a settembre, quando il panettone tradizionale preparato da Salvatore Sgrizzi è stato selezionato per la finale a dieci tra i 200 partecipanti da una giuria tecnica composta da Davide Malizia, Luca Mannori, Eugenio Morrone, Ciro Chiummo, Nicola Goglia e Hideki Akimoto, che ha considerato criteri come l’aspetto estetico, l’alveolatura, la consistenza, la distribuzione della frutta e il profumo.

Ai dieci finalisti, poi, è stato richiesto di cimentarsi con il panettone tradizionale e con quello al cioccolato. Anche in questo caso ad emettere il “verdetto” è stata una giuria di quelle da far tremare i polsi, composta da Davide Malizia, Sal De Riso, Ciro Chiummo e Pascal Molines oltre che da giornalisti esperti del settore, che hanno valutato l’alveolatura, il gusto, la consistenza e l’aroma di ogni panettone decretando poi per ogni categoria il rispettivo vincitore.

E il responso della giuria nei giorni scorsi ha premiato il Panificio Mazzitelli, con un risultato «molto emozionante» per titolari e staff della vetrina di via Matteotti, ancora più soddisfacente vista la «giuria di spicco» che ha stilato la classifica.