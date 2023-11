Al Teatro del Popolo il XIII Festival di musica classica dedicato a Liszt

Cinque concerti dedicati a Liszt,” virtuoso e poeta, visionario e profeta”.

Giovedì 9 novembre si apre la XIII edizione del Festival di Musica Classica al Teatro del Popolo.

«Ascoltare la variegata opera di Liszt vuol dire immergersi in un’intensa esperienza musicale e umana che percorre buona parte del XIX secolo e, per certi versi, anticipa molti temi del XX. Si tratta di un itinerario umano e artistico affascinante e non privo di contraddizioni: Liszt fu virtuoso del pianoforte, ma anche delicato poeta, attratto dal successo mondano e poi invece riservato abate. La sua inesausta ricerca lo avvicina alla sensibilità e all’inquietudine dei nostri tempi».