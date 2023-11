Al teatro Italia di Germignaga “Lettera a una professoressa” e babysitting gratuito per i figli degli spettatori

Lo spettacolo sarà, inoltre, arricchito dalle creazioni pittoriche in tempo reale di Monica Fabbri. Appuntamento per sabato 25 novembre alle 21

Sabato 25 novembre alle ore 21.00 in scena al Teatro Italia di Germignaga il primo spettacolo della stagione: “I CARE: Lettera a una professoressa”. Si tratta dello storico spettacolo della Compagnia dei Chille de la Balanza prodotto in collaborazione con il Centro Formazione e Ricerca don Lorenzo Milani e la Scuola di Barbiana di Vicchio e con il sostegno del MiC Ministero della Cultura, della Regione Toscana e del Comune di Firenze.

In più, per permettere ai genitori di poter assistere agli spettacoli della stagione senza difficoltà, la Parrocchia di Germignaga ha deciso di organizzare un servizio di babysitting gratuito su prenotazione per bambini dai 5 ai 14 anni.

Lo spettacolo, liberamente ispirato al libro-creazione collettiva degli allievi di Barbiana con la “regia” di Don

Lorenzo Milani è tra gli spettacoli di punta della compagnia teatrale Chille de la Balanza che festeggia quest’anno i 50 anni di attività. Lo spettacolo sarà, inoltre, arricchito dalle creazioni pittoriche in tempo reale di Monica Fabbri.

In scena un intenso Claudio Ascoli, direttore regista e attore della Compagnia, che ha a cuore il racconto al pari di una ragione di vita, parla con profondità e leggerezza, come se ci fosse stato e avesse visto in prima persona (gli aneddoti vengono dagli stessi ragazzi di Barbiana) Don Milani prendersela con il Papa o levare il crocifisso dalla sua aula a Calenzano e considerare le persone più importanti delle leggi.

Per l’acquisto dei biglietti, o dell’abbonamento a tutta la stagione, la cassa del Teatro sabato 25 novembre sarà aperta a partire dalle ore 15:30.

In concomitanza con l’apertura ufficiale della stagione, la Parrocchia di Germignaga, come detto, ha deciso di organizzare un servizio gratuito di babysitting per bambini dai 5 ai 14 anni presso i locali dell’O.P.A.A.R. in Via G. Mameli al n. 38, a meno di cento metri a piedi dal Teatro. Chiunque fosse interessato all’iniziativa può rivolgersi per info, modalità e prenotazioni a: direzioneyoukali@gmail.com oppure al 339 1291433 (dalle 12:00 alle 18:00) o via Whatsapp, i posti disponibili sono massimo 15; gradita la prenotazione entro il 24 novembre alle ore 12:00

Anche questa iniziativa, al pari dell’abbonamento sospeso, va ad inserirsi in una politica di attenzione e di aiuto concreto alla popolazione, in modo da creare un momento di arricchimento sia dal punto di vista umano che sociale per il maggior numero possibile di persone, cercando di creare e attivare buone pratiche culturali.