Al tuo Natale ci pensa il mercatino solidale di Good Samaritan Odv

Lo shop solidale dell’associazione Good Samaritan riapre le porte e invita amici e sostenitori, ma anche nuovi curiosi, a conoscere i prodotti artigianali ugandesi, realizzati dalle donne della Cooperativa Wawoto Kacel di Gulu-nord Uganda e a scoprire i nuovi prodotti alimentari d’eccellenza ideali per confezionare pacchi regalo per amici e parenti.

Aperture del mercatino solidale Sabato 2 dicembre dalle 14.30 alle 19.00 e dalle 20.00 alle 23.00 in occasione del Concerto di Natale che si terrà presso la Chiesa stessa alle ore 21.00 con la Compagnia della Gru;

Domenica 3 dicembre dalle 14.30 alle 19.00;

Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 dicembre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00;

Sabato 16 e domenica 17 dicembre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00;

Mercoledì 20 e sabato 23 dalle 9.30 alle 12.30.

L’ingresso è libero. Se desideri puoi acquistare i prodotti sul nostro shop on-line.

Il mercatino solidale si trova nel bellissimo contesto della Chiesa di Santa Maria Annunciata in Brunello (via Santa Maria 20, Varese) e ospita prodotti realizzati a mano con materie prime locali: dalle stoffe tinte a mano con le quali si realizzano tovaglie, runner, presine, grembiuli, ai bellissimi intrecci di foglia di banano con cui si realizzano sotto piatti, cesti e originali pochette; dai filati a mano orditi al telaio da cui nascono scialli e copri divano, alla bigiotteria in perle di carta che propone modelli di collane veramente insoliti.

A questi si aggiungono le proposte culinarie in collaborazione con realtà solidali: il laboratorio dolciario della Casa Don Puglisi di Modica che propone i cioccolati di Modica e i panettoni (al pistacchio, un successo assodato e al cioccolato); la pasticceria C’est la vie di Giacomo Aceti di Varese che ci delizia con i biscotti al cioccolato d’Uganda; l’Anfass-Radici del fiume di Somma Lombardo che, come ogni anno, propone i tradizionali sali aromatici, il dado vegetale, il pesto ai pomodorini di Pachino, lo sputafuoco e la spaghettata; Equo Mercato con i suoi speziottoli (biscotti alle noci, uva passa e cannella) e le margherite al mango e la cooperativa Libero Mondo dalla quale arrivano la composta di mango bio (deliziosa anche coi formaggi), i taralli al rosmarino, le tisanelle (miele aromatizzato pronto per una tisana in tazza), tè verde bio al limone e tè nero al gelsomino; non dimentichiamo il riso dalla riseria Montanari di Lecco.

Le proposte sono tantissime e possono essere combinate tra loro per creare il pacco regalo perfetto!

Inoltre saranno disponibili i nostri tradizionali calendari a strappo, un calendario nuovo e le agende 2024 ricoperte in tessuto africano.

Tutto il ricavato andrà a favore del progetto “Cooperativa Wawoto Kacel” che mette al centro le persone, la comunità, le risorse naturali e l’ecologia. Le donne ugandesi che ne fanno parte sono vittime di discriminazione sociale, soffrono di malattie o vivono una particolare situazione di fragilità. La Cooperativa è un punto di riferimento per loro e per la comunità e diventa un luogo di riscatto ed emancipazione.

Il compito della Cooperativa è quello di creare prodotti di valore e restituire ai produttori il guadagno. Accanto alla dimensione commerciale, che permette la sostenibilità del progetto, la Cooperativa investe anche in corsi di alfabetizzazione, di gestione della famiglia e dei conflitti, garantisce cure mediche, una dieta sana e variegata e un sostegno psicologico a tutte le donne malate di AIDS, disabili e svantaggiate.

Puoi trasformare il tuo gesto d’acquisto di uno dei prodotti artigianali in dignitose opportunità per le donne vulnerabili del progetto.