Al via a Varese la trentatreesima edizione della Festa di San Martino

La celebrazione varesina della Festa di San Martino è giunta alla sua trentatreesima edizione. Una festa che per la città è ormai un’istituzione che trasmette l’insegnamento più importante di San Martino, se sei fortunato devi contribuire con la tua fortuna nelle vite di chi non lo è.

Parteciperanno tanti volontari e tanti negozi di via San Martino e non, sempre molto sensibili a questa festa e come ogni anno daranno il loro contributo. La somma raccolta durante le due giornate, saranno convertite in buoni spesa per le famiglie più bisognose: “Anche nella nostra città c’è una situazione grave sotto questo aspetto, famiglie che non arrivano a metà del mese. Problemi gravi che chi non vive non può capire, ma che provocano una sofferenza enorme – ha spiegato Alessandro Milani, presidente del Comitato di San Martino – Quest’anno il tema sarà “Dal passato al futuro”. Il passato non è modificabile, ma se ha lasciato messaggi importanti dobbiamo trasferirli nel futuro per il miglioramento della nostra società. Dobbiamo trasferire ai giovani, che vivono in una società complessa, bombardati da notizie che li distraggono. Dobbiamo riuscire a trovare un meccanismo di coinvolgimento perché apprendano che la vita non è limitata alla nostra esistenza, è un contributo che deve trasferirsi su chi viene dopo di noi, come ha fatto San Martino”.

“Trentatré anni non sono pochi – ha poi affermato Monsignor Luigi Panighetti – Questa iniziativa sarà di due giorni, sabato 11, giorno della festa liturgica e domenica 12, dedicata ad un momento di condivisione e incontro, soprattutto per famiglie. Una particolarità di quest’anno che ci tengo a sottolineare sarà un omaggio simbolico ai famigliari del Dottor Angelo Monti al termine della messa della domenica. Un momento che vuole richiamare la figura di questa persona che è stata importante non soltanto per la parrocchia, ma per tutta la città”.

Immancabile la tradizionale rievocazione storica che vedrà arrivare San Martino sul suo cavallo, oltre agli ormai tipici dolci di San Martino creati appositamente per la festa dalla pasticceria Maculan di Varese, come anche le rose benedette, che saranno acquistabili durante la giornata di sabato: “Durante la festa ci sarà anche uno spazio dedicato al “Viaggio del cuore”, un tour benefico del Grande Giocattolaio che raccoglie cibo, medicine e tanto altro per la Lega Nazionale della Difesa del Cane – ha raccontato Sonia Milani – Saranno quindi presenti, oltre alla risottata (solo a pranzo dalle 12:30 fino a esaurimento scorte), il truccabimbi, i mercatini dei bambini e delle mamme generosi e tanto altro, anche Babbo e Mamma Natalei”.

IL PROGRAMMA

Sabato 11 novembre

9:30 Santa Messa

10:45 Concerto del coro femminile Anemone nella chiesa di San Martino

15:00 Visita guidata di via San Martino e illustrazione artistica della chiesa con Elena Ermoli (partenza da Piazza Carducci)

17:00 recita Santo Rosario nella chiesa di San Martino

Domenica 12 novembre

9:30/17:00 mercatino associazioni degli artisti e degli artigiani

10:00/16:00 mercatino dei bambini generosi e delle mamme

10:00/12:00 e 14:00/17:00 truccabimbi e laboratori creativi

12:00 Santa Messa nella chiesa di San Martino

12:30 risottata benefica fino a esaurimento scorte

12:45 ricordo di Angelo Monti

15:30 spettacolo di bolle e mangiafuoco in via dei Bersaglieri

16:30 corteo storico

Via Dandolo sarà chiusa al traffico ed alla sosta delle auto nel tratto dall’ incrocio con Via Cavour fino a Piazza del Tribunale dalle ore 6:00 di domenica 12 novembre.