Alla Biblioteca “Bruna Brambilla” di Varese presentazione del libro “La memoria dei bachi da seta”

La Biblioteca “Bruna Brambilla” di Varese è lieta di invitare gli appassionati di letteratura alla presentazione del libro “La memoria dei bachi da seta”, scritto da Barbara Fettuccia.

Nata a Casciago nel 1986, Fettuccia ha già dimostrato il suo talento narrativo con la sua precedente opera, “Il paese della jacaranda”. Ora, con “La memoria dei bachi da seta”, l’autrice ci porta in un viaggio nel tempo, negli anni ’70 in Italia, raccontando la storia d’amore tra due ragazze, Nina e Amelia.

Il libro non è solo una storia d’amore, ma anche un ritratto vivido delle difficoltà sociali e politiche di quel periodo, quello degli “anni di piombo”. Attraverso le vicende di Nina e Amelia, Fettuccia esplora temi universali come l’amore, l’amicizia e la lotta per l’uguaglianza.

La presentazione del libro si terrà giovedì 16 novembre 2023 alle 17.45. L’evento vedrà un dialogo tra l’autrice e Vittorio Fabricatore, volontario della biblioteca: un’occasione importante per conoscere l’autrice e scoprire il suo processo creativo.