Alla castagnata di Somma Lombardo, il Coni premia a sorpresa il presidente Renzo Bertolini

Una sorpresa in piena regola e ben riuscita. Quest’anno la tradizionale Castagnata organizzata dallo Sci Club Assi di Somma Lombardo si è trasformata nel palcoscenico di un momento davvero carico di significati.

Nel pieno della festa, e senza alcun preavviso, Renzo Bertolini, storico presidente dello Sci Club A.S.S.I., è stato insignito di un riconoscimento speciale per i suoi quasi 50 anni di impegno e dedizione nella promozione dello sci in provincia di Varese.

L’importante riconoscimento, una targa ed una lettera di ringraziamento, è stato consegnato da Ennio Marchesin, fiduciario del Comitato Provinciale del CONI di Varese mentre Marco Riva, Presidente del Comitato Regionale del CONI della Lombardia, ha chiamato personalmente il presidente dello sci club per esprimere la sua gratitudine e ammirazione per l’infaticabile impegno che ha profuso nel corso degli anni.

Bertolini, che ha festeggiato pochi giorni fa i 90 anni, ha dedicato gran parte della sua vita all’organizzazione di eventi sciistici e alla promozione di questo sport.

La consegna del premio è stata un momento toccante, accolto con gioia e calore da tutti i collaboratori e gli amici che erano riuniti alla Castagnata e che si sono trovati così a celebrare questa speciale occasione. È stato un momento in cui l’affetto e la stima per Renzo Bertolini si sono manifestati in modo tangibile, dimostrando quanto sia amato nella comunità dello Sci Club A.S.S.I.

Il Consiglio Direttivo dello Sci Club A.S.S.I. ha espresso la sua profonda gratitudine al CONI per il riconoscimento conferito al loro Presidente e ha espresso l’augurio che Renzo Bertolini possa continuare a svolgere il suo incarico con la stessa passione e dedizione che ha dimostrato nel corso degli anni.