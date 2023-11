Alla Fondazione Molina “spunta” il giardino del verde ricordo

Una donazione importante per la Fondazione Molina in occasione della Giornata Nazionale dell’Albero di martedì 21 novembre.

Fito-Consult, realtà pionieristica ben radicata nel territorio varesino, in questa giornata, darà “il primo colpo di piccone” ad un grande progetto dedicato agli Ospiti residenti del Nucleo Alzheimer della Fondazione: “il verde ricordo”, un nuovo giardino, su un’area di 1000 mq già presente, con specie vegetali che possano stimolare la sensibilità dei pazienti, aree di riposo con alberi, orti terapeutici, percorsi con fiori della memoria, pergolati colorati …insomma un giardino dedicato ai più fragili che avranno la possibilità e l’agio, in piena sicurezza, di passare ore all’aperto a contatto e con la bellezza della natura, nella ragionevole certezza che stimoli tattili, visivi, olfattivi, motori possano avere effetti terapeutici benefici sui malati.

Fito-Consult: “La Giornata Mondiale dell’Albero è una giornata simbolica di lavoro volontario del nostro team spesa per gli alberi per ringraziarli del lavoro quotidiano che fanno per noi. Il nostro intervento ha anche una valenza educativa e sociale: ecco perché poniamo attenzione all’educazione sia delle giovani generazioni sia alla popolazione fragile bisognosa di stare in contatto con la natura. Siamo molto orgogliosi di iniziare questo percorso per la Fondazione Molina, una vera Istituzione storica a cui tutti sono grati e affezionati. Per noi è un dono alla cittadinanza di Varese”.

Fondazione Molina: “Vogliamo esprimere la più sincera gratitudine per questa azione di vicinanza nei confronti dei nostri Ospiti e della Fondazione Molina: dopo le recenti donazioni che ci hanno permesso di avviare la nuova Casa del Sollievo, un’altra importante donazione permetterà di continuare a lanciare progetti innovativi e sempre più all’avanguardia per il benessere dei residenti. Parliamo di un “percorso insieme” perché Fito-Consult si occuperà gratuitamente non solo della progettazione e della realizzazione ma anche della manutenzione nel tempo di questa nuova area verde.”