Alla galleria Due Punti una mostra collettiva di vasi canopi e urne cinerarie

La Galleria DuePunti ospita una mostra collettiva di vasi canopi e urne cinerarie per umani e altri animali, realizzate da 10 artisti scultori e ceramisti.

L’intento comune, attraverso L’ arte contemporanea, è quello di offrire la propria visione di una tradizione millenaria come quella della cremazione dei defunti e della conservazione delle ceneri, un rituale significativo per molti popoli.

La storia diviene maestra nel ricordarci la tradizione etrusca e quella egizia. È possibile visitare la mostra nei seguenti orari fino a domenica 5 novembre.

Sarà interessante scoprire poliedriche interpretazioni di urne, incontrando il fascino dell’ amore e dei ricordi scolpiti, a cui ogni artista ha reso omaggio, dedicando anche numerosi pezzi ai fedeli amici animali.

orari:

Sabato 4 e Domenica 5 dalle 17.30 alle 20.30

GALLERIA DUE PUNTI via Giulio Bizzozero, 7 Varese

ARTISTI

Anna Bernasconi

Maurizio Cavicchiolo

Soraya Arianna Cordaro

Anny Ferrario

Paola Ponzellini

Giorgio Robustelli

Elisabetta Soresina

HH. Stillriver

COMPLEMENTI DI

Patrizia Molinaro

Giorgia Ferrari