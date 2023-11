Alla libreria Ubik di Varese le opere di B arbara Heinkel

Alla libreria Ubik di Varese le opere di Barbara Heinkel. L’esposizione verrà inaugurata l’8 dicembre e andrà a domenica 24 dicembre. Il vernissage è previsto per il sabato 9 dicembre alle 17.30.

Chi è Barbara Heinkel

“Mi sono sempre piaciuti i colori. Molto prima di studiare Arte all’Accademia Folkwang a Essen in Germania e letteratura e musica all’Università, ho iniziato a creare quadri astratti, cosa molto strana per una bambina. Ho strappato da alcune riviste piccoli pezzetti tutti rossi, tutti blu o tutti gialli e li ho usati per quadri quasi monocolori, con tutte le sfumature. In Accademia mi sono occupata di pittura naturalistica come tutti gli studenti, ma subito dopo il diploma mi sono di nuovo dedicata alla pittura astratta prestando particolare attenzione al colore rosso. Anche oggi i rossi sono la mia vita. La rappresentazione di oggetti non mi interessa perché il colore è il mio OGGETTO, il mio SUJET, come si dice nel linguaggio artistico. Per tutta la vita ho insegnato sia arte che letteratura in vari paesi e in tante scuole, tra cui la Scuola Europea di Varese. Ora sono all’università americana di Lugano. La mia ricerca è la luce, la luminosità, l’energia e la felicità che ci donano i colori. Nelle mie opere non si trovano grigi, marroni, color fango e tonalità spente perché questo è un mondo opposto al mio. I miei materiali sono in generale colori acrilici o vinilici abbinati a metalli o iridescenti.”