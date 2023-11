Alla primaria di Cazzago un percorso per i bambini contro la violenza sulle donne

La violenza sulle donne è un tema delicato da affrontare con i bambini, ma è doveroso trovare il modo delicato e le parole giuste per farlo. «È necessario per metterli in guardia e, di più, per educare i piccoli adulti del futuro a non accettare mai la violenza, nemmeno e soprattutto se travestita amore».

Così la coordinatrice della scuola primaria Pascoli di Cazzago Brabbia e Inarzo, Marzia Giorgetti presenta l’iniziativa del prossimo 24 novembre in cui gli alunni della scuola, tra i 6 e i 10 anni, renderanno omaggio alla Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne.

LA VIOLENZA SULLE DONNE: UN LIBRO PER OGNI ETA’

Anche quest’anno le insegnanti di tutte le classi si sono affidate a favole, albi illustrati e libri per l’infanzia per introdurre il tema ai bambini con la sensibilità adatta ai bambini. I testi scelti hanno offerto ai bambini l’occasione di riflettere sull’importanza del rispetto tra gli esseri umani e della loro parità, dignità e uguaglianza.

Con i più piccoli il tema della violenza sulle donne è stato raccontato attraverso l’albo illustrato ‘Il giorno che sono diventato un passerotto. «Un inno al vero amore – spiegano le insegnanti – per capire cosa tutti noi siamo disposti a fare in nome di questo nobile sentimento, del volersi bene in tutte le sue forme. Perché oggi, di volerci bene, ne abbiamo tanto bisogno».

Alcune classi hanno inventato poesie riflettendo sul concetto di amore, quello vero, quello che vuole solo ed unicamente il bene dell’altro.

I più grandi invece sono partiti dalla Costituzione per poi trattare la storia e la condizione delle donne nel mondo.

Tante riflessioni che culmineranno nella giornata celebrativa promossa dalla scuola primaria, in collaborazione con le amministrazioni comunali di Cazzago Brabbia e Inarzo, nella mattinata di venerdì 24 novembre.

L’EVENTO DEL 24 NOVEMBRE

Gli studenti riceveranno la visita di Rosella Orsenigo, autrice del libro “Storie di donne raccontate da donne” di cui l’autrice leggerà un estratto.

Nel libro diverse vicende di donne che hanno affrontato il quotidiano con responsabilità, hanno a volte subito il loro essere donna, hanno costruito la loro identità nell’impostazione di un’intera vita, donne che hanno contribuito a scrivere la Storia con il loro esistere.

Inoltre la scuola primaria Pascoli aderisce all’iniziativa Posto occupato, una campagna di sensibilizzazione sociale, virale e gratuita contro la violenza sulle donne: i bambini – che negli scorsi anni hanno realizzato una panchina rossa (foto in apertura) nel cortile della scuola- hanno dipinto una sedia rossa e appeso la relativa locandina.