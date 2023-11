Alla protezione civile del Varesotto 185.000 euro per l’acquisto di mezzi, mini pale e muletti

Sono 185.000 gli euro che Regione Lombardia ha deciso di destinare alla provincia di Varese per l’acquisto di mezzi e materiali legati al potenziamento delle componenti provinciali della colonna mobile regionale di Protezione civile.

Nel complesso i fondi messi a disposizione sono due milioni di euro così suddivisi: Città Metropolitana di Milano 273.280, Provincia di Bergamo 184.220 euro, Provincia di Brescia 202.520, Provincia di Como 113.220, Provincia di Cremona 213.700, Provincia di Lecco 199.060, Provincia di Lodi 87.110, Provincia di Monza-Brianza 71.370, Provincia di Mantova 211.060, Provincia di Pavia 99.430, Provincia di Sondrio 177.940, Provincia di Varese 185.000, per un totale di 2.017.910 euro.

Sarà possibile acquistare con i fondi regionali, mini escavatori, autocarri, rimorchi, mini pale, auto, trattori, pneumatici, muletti ed altro ancora.

«Finanziare le nostre sedi provinciali – ha sottolineato l’assessore Romano La Russa – è fondamentale per rafforzare la colonna mobile regionale. Il nostro sistema di Protezione civile è stato impegnato costantemente, non solo sul territorio lombardo ma anche a seguito dell’emergenza alluvionale in Emilia-Romagna di maggio e giugno scorsi così come nella recente emergenza alluvionale in Toscana. Avvenimenti che hanno comportato l’impiego intensivo delle risorse del volontariato. Finanziare la Protezione civile significa quindi garantire le risorse necessarie per sostenere le attività di previsione, prevenzione, emergenza e superamento dell’emergenza, che sono fondamentali per la sicurezza e il benessere dei cittadini e del territorio».