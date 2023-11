Alla scoperta dei segreti incisi nelle pietre di San Michele: la 4C del Liceo Sereni di Luino presenta i risultati

Nel corso dell’anno scolastico 2022/2023 la classe terza C, attuale quarta C, indirizzo delle Scienze Applicate del Liceo “Sereni” si è resa protagonista di un interessante progetto di PCTO intitolato “La memoria della pietra”.

Un progetto incentrato sull’archeologia, che ha consentito ai ragazzi di approcciarsi a questa disciplina attraverso la ricostruzione e lo studio delle tracce del passato presenti sulle rocce. La prima fase del progetto ha previsto due lezioni teoriche, di due ore circa, svolte da due componenti del Gruppo Archeologico Luinese: Fabrizio Rizzi e Stefano Torretta; cui è seguita un’uscita sul territorio nella zona di San Michele (Porto Valtravaglia). Qui i ragazzi, assistiti e guidati dagli esperti, si sono occupati dello studio di massi con incisioni cruciformi. Prima di esaminare le pietre incise, hanno provveduto alla pulizia della stessa attraverso la rimozione di corpi estranei superficiali, successivamente hanno rivestito il masso con uno strato di plastica trasparente per delineare i solchi incisi, grazie all’utilizzo di pennarelli indelebili.

La seconda fase del progetto ha previsto la restituzione grafica su carta millimetrata in scala 1:5 delle incisioni, supportata anche dal rilievo fotografico. Durante i primi mesi del nuovo anno scolastico, la classe si è dedicata alla rielaborazione del lavoro svolto, attraverso la realizzazione di elaborati multimediali e materiale grafico che saranno presentati venerdì 1 dicembre alle ore 20.45, durante una serata aperta al pubblico, organizzata presso la sede del Gruppo Archeologico Luinese a Porto Valtravaglia, in via Roma, 49.

«Si ringraziano gli esperti archeologici: Fabrizio Rizzi e Stefano Torretta; la prof.ssa Silvia Sonnessa, referente PCTO dell’Istituto; la prof.ssa Paola Marra, tutor interno del progetto e tutti gli insegnanti della classe, che hanno contribuito alla riuscita del progetto» concludono i ragazzi della quarta C del Liceo “Sereni” di Luino.