Alla scoperta di impresa, innovazione e ambiente: la Lati apre le sue porte a Gornate Olona

Il 25 novembre 2023, a Gornate Olona, la rinomata LATI Industria Termoplastici S.p.A. aprirà le sue porte al pubblico in occasione dell’openday di Openfactory, un evento imperdibile per gli appassionati del settore plastico e per chiunque sia interessato a scoprire i processi produttivi d’avanguardia e le iniziative per la sostenibilità (QUI LE ISCRIZIONI).

La giornata inizierà alle 9 e sarà caratterizzata da tour di due ore che permetteranno ai partecipanti di esplorare l’impianto di produzione di LATI e di ammirare l’ingegneria all’avanguardia impiegata nella creazione dei compound termoplastici. L’evento, tuttavia, non si limiterà solo agli aspetti tecnici. Sarà anche un’opportunità per discutere di temi cruciali come la sostenibilità ambientale, un ambito in cui LATI ha dimostrato un impegno costante.

Oltre agli aspetti formativi, l’Openday prevede momenti di svago con un buffet e intrattenimento, inclusi spettacoli di maghi e artisti del trucco per i più piccoli, rendendo l’evento adatto a famiglie e visitatori di tutte le età. Un punto di riferimento sarà la tavola rotonda sulla parità di genere, in programma alle 17:00, che vedrà la partecipazione di Michela Conterno, CEO di LATI, insieme a ospiti d’eccezione come Camilla Buttà di Vector S.p.A., Rita Querzé del Corriere della Sera e Mauro Vitiello Presidente di Camera di Commercio Varese.

L’evento fa parte del progetto “Open Factory“, promosso da ItalyPost, Touring Club Italiano e L’Economia del Corriere della Sera, che quest’anno celebra la sua nona edizione. Il progetto si propone di aprire le porte delle fabbriche al pubblico, dimostrando l’importanza culturale, sociale ed economica del fare impresa in Italia. Attraverso Open Factory, le aziende come LATI hanno l’opportunità di raccontare la propria storia, rafforzare il legame con la comunità locale, attrarre giovani talenti e far percepire il valore dell’industria manifatturiera per il futuro del Paese.

LATI, fondata a Vedano Olona nel 1945, è un’azienda familiare leader nella produzione di termoplastici tecnici con oltre 2.500 formulazioni attive, impiegate in settori diversi come l’elettronica e i trasporti. Con una presenza globale e un impegno costante nell’economia circolare, LATI è stata riconosciuta come Società Benefit, Champions di ItalyPost, e ha ricevuto la Medaglia d’oro EcoVadis, oltre ad essere classificata come Great Place to Work e Best Workplaces for Blue Collars.

L’Openday di LATI è dunque un’occasione unica per apprendere, scoprire innovazioni e divertirsi, tutto all’interno dell’affascinante mondo dell’industria plastica.