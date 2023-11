Dall’EcoPlanetario di Tradate un viaggio alla scoperta dell’arte lungo il fiume Olona

Un meraviglioso viaggio tra antichi mulini e moderne fabbriche, affiancato dal racconto e dalla lettura dei documenti conservati dall’archivio del Consorzio del Fiume Olona, che offre una ricchissima documentazione tra cui il “Dizionario del Fiume Olona”: un percorso nel tempo che racconta la storia di questo fiume così amato e così sfruttato. Riprese a cura di Marco Nero / il tuo content creator.

PARTECIPAZIONE GRATUITA – PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A QUESTO LINK

____________

Il progetto

L’iniziativa rientra nel progetto “Cultura full-growth” finanziato da Fondazione Comunitaria del Varesotto e Camera di Commercio di Varese nell’ambito del Bando “Cultura motore di sviluppo – 2023”. L’obiettivo del bando è “sostenere gli operatori del Terzo Settore che producono eventi e manifestazioni culturali per la comunità e per la valorizzazione del territorio anche potenzialmente in chiave di interesse turistico e che avvertono la necessità di investire nella crescita della propria organizzazione per aumentare la sua sostenibilità economica, migliorare la qualità dei servizi (capacity building), e generare impatti socioeconomici in linea con gli indirizzi dell’Agenda 2030 migliorando la loro capacità di perseguire la propria mission in maniera più efficace ed efficiente.”

AstroNatura e Parco Pineta hanno presentato un progetto con il duplice obiettivo di migliorare il sistema di prenotazione/pagamento al fine di facilitare la fruizione dell’EcoPlanetario e del Centro Didattico, anche da parte di gruppi scolastici, e sperimentare nuovi contenuti artistici e culturali per far conoscere le bellezze del nostro territorio.

Sostieni il progetto!

Abbiamo bisogno del tuo aiuto per raggiungere questo obiettivo; basta consultare il sito della Fondazione Comunitaria del Varesotto tramite la quale effettuare la donazione (https://www.fondazionevaresotto.it/i-progetti/cultura-full-growth/)