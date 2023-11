All’Isis di Gavirate allievi “attori” contro la violenza di genere: la speranza parte dalla scuola

In concomitanza con la Giornata Internazionale contro la violenza di genere, il Playlab– laboratorio teatrale dell’ISIS Stein di Gavirate, sotto la guida della prof.ssa Emanuela Legno, sta preparando un evento che coinvolge cinquanta allievi attori suddivisi in gruppi.

L’iniziativa, in programma il 24 novembre, fa parte delle attività che l’Istituto ha fortemente voluto per rafforzare il proprio impegno nella sensibilizzazione al problema della violenza di genere, affrontando con determinazione e creatività la difficile realtà del disagio giovanile, ulteriormente accentuato dagli ultimi eventi di cronaca.

Il messaggio di speranza veicolato dagli allievi attori sottolinea l’importanza della scuola come luogo di consapevolezza e cambiamento sociale. Un’opportunità per la comunità scolastica di riflettere sul ruolo fondamentale che gioca nell’educazione e nella formazione dei giovani. Inoltre, durante l’anno scolastico in corso, l’ISIS Stein attiverà un progetto in collaborazione con l’associazione Anemos, mirato a sensibilizzare gli studenti delle classi quarte sul problema della violenza di genere. Un elemento chiave del progetto sarà l’incontro con testimoni che condivideranno in prima persona le proprie esperienze.

L’Istituto ha anche accolto con entusiasmo la proposta di far partecipare le classi del triennio alla proiezione del film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi. Con queste iniziative l’Istituto vuole contribuire alla formazione di una comunità più consapevole e impegnata.