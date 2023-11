All’università Insubria tre giorni dedicati al pensiero del filosofo Carlo Sini

Tre giornate di incontri pubblici dedicati al pensiero e all’opera del filosofo Carlo Sini: così si presenta «Carlo Sini: filosofia, una vita», il convegno internazionale organizzato dall’Università dell’Insubria dal 28 al 30 novembre a Varese.

Figura di massimo rilievo nel dibattito filosofico italiano e internazionale degli ultimi quarant’anni, autore di oltre cinquanta volumi, molti dei quali tradotti in diverse lingue, Carlo Sini ha svolto il suo magistero all’Università degli Studi di Milano, dove ha insegnato Filosofia Teoretica fino al 2009. La sua attività di ricerca è approdata a una riflessione di natura transdisciplinare sui fondamenti dell’enciclopedia dei saperi occidentali, che lo impegna ancora oggi in un fertile dialogo con le scienze naturali, le scienze sociali e le discipline artistiche.

Promossa dal Centro Internazionale Insubrico dell’Università degli Studi dell’Insubria, in collaborazione con il progetto Giovani Pensatori, con il Dipartimento di Scienze teoriche e applicate, con il corso in Storia e storie del mondo contemporaneo e con Mechrí, Laboratorio di Filosofia e Cultura, l’iniziativa vedrà intrecciarsi momenti di qualificato profilo accademico e momenti di alta divulgazione rivolti al pubblico più ampio, con la partecipazione di Carlo Sini.

Il convegno è ospitato in Sala Montanari, in via dei Bersaglieri 1 a Varese, con un pomeriggio nell’Auditorium del Liceo Musicale Malipiero, in via Garibaldi 4.

Nella giornata del 28 novembre e al mattino del 29 novembre, il programma prevede l’intervento di accademici di università italiane e straniere, che esamineranno le traiettorie di ricerca percorse da Sini nei decenni. Il pomeriggio del 29 novembre ci si sposta all’Auditorium del Liceo Musicale di Varese per la presentazione del fascicolo interamente dedicato a Carlo Sini dalla storica rivista di filosofia «Il Pensiero».

Di nuovo in Sala Montanari, la mattina del 30 novembre è previsto l’incontro con docenti e studenti di scuole secondarie, per discutere con Sini intorno a nuove possibili modi per insegnare e diffondere la filosofia tra i più giovani, mentre nel pomeriggio si terrà la presentazione degli archivi cartacei (depositati al Centro Internazionale Insubrico) e digitali (www.archiviocarlosini.it) dedicati a Carlo Sini, con illustrazione di alcuni straordinari manoscritti inediti.

A conclusione delle tre giornate, il 30 novembre alle ore 17.30 in Sala Montanari viene proiettato il film biografico Carlo Sini, presentato alla 79esima Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia nella sezione Cinema&Arts. La proiezione si svolgerà alla presenza dei registi David Beronio e Clemente Tafuri e dello stesso Carlo Sini.

Tutti gli appuntamenti in programma (tranne la proiezione del film) potranno essere seguiti anche on line, previa iscrizione e richiesta del link scrivendo alla coordinatrice del progetto Giovani Pensatori, professoressa Stefania Barile: sbarile@uninsubria.it.

Per assistere alla proiezione del film Carlo Sini (ingresso libero) è consigliata la prenotazione, scrivendo alla segreteria di Mechrí: mechrinfo@gmail.com.

L’iniziativa a cura di Fabio Minazzi e Florinda Cambria (Università dell’Insubria), con il patrocinio di Comune di Varese, Provincia di Varese, Regione Lombardia e dell’Académie Internationale de Philosophie des Sciences di Bruxelles.