Amicizia e riscatto sociale: gli studenti della media Carducci al cinema per la Giornata dei diritti dei bambini

Gli studenti della scuola secondaria Carducci di Gavirate, in occasione della giornata dedicata ai diritti dei bambini e dell’adolescenza, hanno potuto assistere gratuitamente a due film al cinema Garden: il francese “Sì, chef! La Brigade” e l’indiano “last film show“. Le due proiezioni sono state possibili grazie all’adesione al progetto “Schermi di classe” realizzato dalla Regione Lombardia per le scuole.

Vittorio Mastrorilli, presidente dell’associazione Immaginario che gestisce la sala, ha introdotto ai ragazzi i due film, che hanno al centro i sogni di un bambino indiano grande appassionato di cinema e di giovani migranti francesi che, attraverso l’amicizia reciproca e con l’aiuto di una chef capace di affezionarsi ad ognuno di loro, cercano un riscatto sociale. Entrambe le storie hanno coinvolto e commosso gli studenti, che hanno avuto la possibilità di riflettere sulle difficili situazioni di tanti bambini nel mondo sfruttati e maltrattati. Si sono avvicinati alla realtà, così attuale anche in Italia, di tanti loro coetanei definiti “minori non accompagnati”, che hanno diritto a essere accolti e aiutati a costruirsi un futuro.

Due film toccanti su temi drammatici ma affrontati con leggerezza e anche speranza, perché ci sono figure di adulti che in modo responsabile e appassionato stanno vicino ai ragazzi per dare loro un futuro.