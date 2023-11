Amministrazione, scuola, sport e sociale uniti a Malnate contro la violenza sulle donne

Sabato 25 novembre per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Al fine di lanciare un messaggio forte contro la violenza, contro il femminicidio e contro quella cultura purtroppo ancora presente che condiziona fortemente la vita delle donne, è nato un connubio tra l’Amministrazione comunale, la società sportiva Yaka Volley- Stella Azzurra, l’Istituto Comprensivo “Iqbal Masih” e l’associazione “La Finestra”.

“Uniti contro la violenza” è lo slogan che comparirà nel palazzetto di via Gasparotto, durante la partita del campionato nazionale di serie B in programma per Sabato 25 novembre (alle 20:30), ma non solo:

grazie alla sensibilità dei giovani atleti della prima squadra dello Yaka e dei giovani de “La Finestra”, saranno proiettati dei video inediti e il pubblico verrà coinvolto attraverso iniziative organizzate sia dagli atleti che dall’assessorato alle pari opportunità e infine si potrà partecipare ad un flash mob organizzato con la scuola media “Nazario Sauro”.

«Vogliamo che il messaggio arrivi forte e chiaro a ragazze e ragazzi, donne e uomini di ogni età: l’amore non uccide! la violenza non ha mai ragione, le donne hanno gli stessi diritti e le stesse libertà degli uomini – dice la sindaca Bellifemine -. Invitiamo le cittadine e i cittadini di Malnate ad unirsi a noi per dare forza al nostro messaggio ma anche per passare una serata in armonia godendosi lo spettacolo dello sport che è e deve sempre essere uno strumento di unione, valorizzazione degli individui e arricchimento personale. Ringraziamo di cuore la “Yaka” per quanto ha fatto e per averci ospitati durante la partita di campionato».