Amnesty International ospite dell’istituto Stein di Gavirate per parlare delle condizioni della donna nel mondo

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza alle donne che si è svolta lo scorso 25 novembre, l’Isis “Edith Stein” di Gavirate organizza un incontro con i volontari del Gruppo 296 Amnesty International di Varese, dedicato alla condizione della donna nel mondo e in Italia, con particolare attenzione alla situazione in Afghanistan e in Iran e dei diritti mancati delle donne, analizzati sotto vari punti di vista.

L’incontro si terrà mercoledì 29 novembre, dalle 8,15 alle 9,45 presso l’aula magna dell’istituto e vedrà la partecipazione di alcune classi dell’istituto, rappresentative dei diversi indirizzi di studio dello Stein, in presenza o collegate in videoconferenza. Per Amnesty International saranno presenti Mario Bianchi, Marinella Bistoni, Maria Teresa Castegnaro, Stefano Lauriello.

L’iniziativa è parte del progetto “I diritti umani in primo piano: Incontriamo Amnesty International”, inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituto Stein e curato dalla professoressa Ileana Maccari, che ha tra i suoi obiettivi un’incisiva sensibilizzazione rispetto alla tutela dei diritti umani e l’invito ad un impegno fattivo in questa direzione.

Il progetto prevede un altro appuntamento con Amnesty International da tenersi in primavera. Sarà infatti organizzato un nuovo incontro con i volontari del gruppo 296 Amnesty International Varese, da tenersi con le stesse modalità di quello del 29 novembre e che verterà sulle migrazioni e la condizione dei migranti.

Le foto sono relative all’incontro della primavera scorsa