Anche nel 2023 a Malnate di celebra la Festa dell’Albero

La ventottesima edizione della “Festa dell’Albero”, la storica campagna di Legambiente, sarà celebrata in tutta Italia nella Giornata nazionale degli alberi, il 21 novembre. “Gli alberi ci danno tanto. Ora tocca a noi!”, è questo il messaggio e l’invito ad agire che arriverà a gran voce dalle città italiane per celebrare gli alberi e i loro fondamentali benefici.

Ed anche il Circolo Legambiente “Mulini dell’Olona” APS di Malnate sarà protagonista nella Festa dell’Albero con due piantumazioni: una il 21 novembre, alle 10.30, presso il giardino della Scuola dell’Infanzia statale “L. Rajchman” di Rovera. I piccoli alunni, adeguatamente preparati sull’importanza degli alberi, metteranno a dimora un melo. All’evento, in collaborazione anche con l’Amministrazione Comunale, sono stati invitati i bimbi nati a Malnate nel secondo semestre del 2022 e nel primo semestre del 2023: sarà l’occasione per festeggiare la nascita dei nuovi piccoli cittadini malnatesi. A loro, in particolare ai possessori di giardino, Legambiente donerà, a scelta, piantine di Acero campestre, Carpino o Gelso bianco.

Di seguito, il 22 novembre, presso il cortile della Scuola dell’Infanzia statale ”Sabin” di Gurone, gli alunni di cinque anni, dopo aver partecipato alla presentazione sul significato della Festa e aver realizzato degli elaborati in proposito, metteranno a dimora sette arbusti lungo la recinzione.

Le piantumazioni andranno a beneficio non solo della comunità scolastica locale ma contribuirà a raggiungere gli obiettivi del progetto europeo Life Terra di cui Legambiente è unica referente italiana. Grazie a Life Terra da due anni circa è stato creato in tutta Europa un movimento di cittadini che ha coinvolto amministrazioni, associazioni, imprese e personaggi del mondo dello sport e della musica con l’obiettivo di far nascere una rete che nel tempo possa arrivare a mettere a dimora 500 milioni di alberi a livello internazionale

«Gli alberi sono il nostro alleato numero uno nel contrasto alla crisi climatica, migliorerebbero la qualità della vita dell’uomo nelle nostre città a partire dalla riduzione dell’inquinamento dell’aria e del suolo fino al contrasto al fenomeno delle “isole di calore” nelle aree urbane, alla salvaguardia della biodiversità e alla prevenzione del dissesto idrogeologico. È per questo che, come ogni anno, cerchiamo di evidenziare la forza degli alberi e che tocca a noi metterli a dimora numerosi e, soprattutto, prendersene cura nel tempo» dichiara la Presidente del Circolo Legambiente di Malnate.