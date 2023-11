Anche un’azienda di Cocquio Trevisago tra le realtà sostenibili premiate a Rimini

C’è anche un’azienda del Varesotto tra le realtà che hanno ricevuto il premio Sviluppo sostenibile 2023 alla fiera Ecomondo di Rimini. Si tratta della Solarspot internatiola di Cocquio Trevisago, segnalata tra le dieci migliori imprese del settore “economia circolare”. Il premio è stato ritirato da Raffaella Bracale, CEO dell’Azienda. Alla base della motivazione l’importante contributo al risparmio energetico – in particolare dell’illuminazione – offerta dai prodotti e dalle tecnologie sviluppate dall’impresa varesotta.

Solarspot international ha sede a Cocquio Trevisago ed è nata nel 2009 dalla fusione di altre due società: Energo Project SRL operativa dal 1981 e Solar Project SRL operativa dal 2003, impegnate fin dalla loro costituzione allo sviluppo di tecnologie di utilizzazione delle energie rinnovabili per gli ambienti costruiti. Progressivamente l’interesse dell’azienda si è concentrato sulle tecnologie di illuminazione con luce naturale captata dal cielo (diffusa) o direttamente dal sole, la quale viene trasportata, per mezzo di guide tubolari altamente riflettenti (lucernari tubolari), all’interno dei locali degli edifici che, diversamente, non potrebbero essere illuminati naturalmente. L’intensa attività di ricerca, sviluppo e innovazione, anche nei settori delle certificazioni e in quello normativo, è diventata un punto di forza della società, e ha prodotto diversi brevetti internazionali nonché riconoscimenti e leadership di prodotto per prestazioni e organizzazione aziendale.

A Ecomondo hanno vinto il Primo Premio, per l’economia circolare: AMIU Genova spa in collaborazione con il Comune di Genova; per la mobilità sostenibile: il Comune di Legnano; per la gestione circolare delle acque: la Società Metropolitana Acque di Torino – SMAT spa. Altre 9 Imprese (tra cui Solarspot International) o Amministrazioni, per ciascuno dei 3 settori, sono salite sul Palco di Ecomondo il 9 Novembre alle 11, 30 per ricevere la targa come migliori dei rispettivi settori.

“Il premio -ha detto Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile – è ormai diventato la vetrina di eccellenza delle buone pratiche di green economy. Mai come quest’anno, infatti, abbiamo ricevuto tante candidature e tante di qualità eccellente. E’ stata anche molto alta la partecipazione di amministrazioni e aziende pubbliche locali a dimostrare come una nuova coscienza verde si sia ormai diffusa sul territorio al fine di rendere più sostenibile la vita dei cittadini”.

(Nella foto in alto, sinistra Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, al centro Alessandra Astolfi, Global Exhibition Director, a destra Raffaella Bracale, CEO Solarspot International Srl)