Andrea Tortelli premiato al Vergani 2023, la sua inchiesta decisiva per il caso Carol Maltesi

Ha svelato l’identità della persona che i carabinieri stavano cercando di identificare grazie al suo intuito giornalistico che ha poi sfruttato per spingersi addirittura a chattare con l’uomo oggi accusato dell’omicidio volontario pluriaggravato di Carol Maltesi, la ragazza di Sesto Calende assassinata nel gennaio 2022.

Per questa formidabile inchiesta giornalistica, un mix fra tecnologia e penetrazione nel territorio, curiosità e capacità di interagire coi propri lettori Andrea Tortelli, direttore di BsNews.it ha vinto il premio Vergani 2023 “cronista dell’anno”. Andrea Tortelli, cronista amico di vecchia data della redazione di Varesenews (giornale premiato col Vergani nel 2013), è stato anche uno dei relatori di un importante “panel“ nel corso di Glocal, il festival del giornalismo digitale 2023 che come ogni anno si tiene a Varese ai primi di novembre. Proprio in occasione del Festival, Tortelli, assieme agli altri relatori Daniele Reali (il Giunco) e Giacomo Di Girolamo (Tp24) ha parlato del giornalismo d’inchiesta nelle testate locali.

Insieme a Tortelli, nelle altre categorie, hanno vinto il prestigioso riconoscimento Andrea Sparaciari (Metro, Il Fatto) nella sezione “carta stampata“ con un articolo sulla morte di un lavoratore irregolare di cui non si conosceva l’identità perché quella che aveva era un alias ‘comprato’ sul mercato nero dei caporali per poter lavorare; Paolo Maggioni (Rainews) per la sezione Tv con una intervista/viaggio con la senatrice Liliana Segre; e Carlo Cozzoli (freelance) per la sezione Foto, con un progetto fotografico imperniato sulla salute mentale del personale sanitario dopo l’epidemia di Covid. Tra i premiati anche Massimo Lapenda, dell’ANSA, per un articolo sull’aumento dei prezzi e in particolare del pane. Andrea Tortelli ha raccontato la storia dell’omicidio di Carol Maltesi (per il quale Davide Fontana è stato condannato a 30 anni in primo grado) e della sua inchiesta anche nel libro, edito da Giunti “Sulla tua pelle”.