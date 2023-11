Buon compleanno al Centro Commerciale Campo dei Fiori di Gavirate

Domenica 19 novembre, alle ore 16:00, il Centro Commerciale Campo dei Fiori di Gavirate si veste a festa in occasione del compimento dei suoi 22 anni di età, un traguardo che non si può celebrare senza una gustosissima torta.

Scenderanno in campo tre rinomate pasticcerie della zona Gavirate – Varese, che si metteranno in gioco per realizzare la torta di compleanno perfetta per festeggiare l’occasione, dirette e coordinate dalla figura di Denis Buosi.

Simboli di tradizione, innovazione e territorialità, le tre sono state scelte in quanto rappresentanti di un piccolo pezzo di storia locale: la Pasticceria Cardy, situata nel centro storico di Gavirate con oltre 50 anni di esperienza alle spalle rinomata per i suoi inconfondibili Brutti e Buoni, la Pasticceria Colombo, originaria di Barasso che dal 1985 si distingue per creatività, ricerca e originalità dolciaria e la Pasticceria Buosi, cioccolateria, laboratorio e gelateria pluripremiata che ha fatto dei sapori delle vere e proprie opere d’arte.

Un grande evento sociale che coinvolgerà clienti e cittadini varesini e non, che vedrà come ospite d’onore Carla Icardi, giornalista, food editor e direttrice progetti food di MN Holding, oltre che giudice di Kitchen Duel edizione 2019-2020, noto programma culinario di Sky Uno con Alessandro Borghese. Dalle 15:30 le tre pasticcerie si faranno spazio per ultimare le tre torte, che verranno valutate dai clienti dopo un assaggio per tutti.

Siamo pronti a divertirci e siamo onorati di poter partecipare ad un progetto come questo – racconta Denis Buosi – il Centro Commerciale Campo dei Fiori è una vera e propria istituzione a Gavirate e Varese e collaborare con le pasticcerie Cardy e Colombo potrà solo alzare il valore dell’evento.

In aggiunta all’elemento umano e sociale di collaborazione già alla base dell’evento, di grande rilevanza sarà il supporto fornito alle tre pasticcerie dalla società cooperativa San Carlo, specializzata nell’inserimento sociale e lavorativo di persone con disabilità e donne vittime di violenza. La loro presenza sarà un grande valore aggiunto, oltre che un elemento essenziale di aiuto e gestione degli aspetti tecnici in loco.