Sabato 4 novembre si è svolto l’annual meeting presso il Conservatorio di Milano di Cuamm Medici con l’Africa.

Annual Meeting Cuamm: "In Movimento. Con l'Africa tra emergenza e sviluppo"

«È sempre un momento ricco di emozioni, in cui avvertiamo molto di più l’ESSERE PARTE, l’ESSERE in CAMMINO con Qualcosa di bello, di grande per cui vale la pena impegnarsi. Abbiamo visto il cammino fatto e le sfide che continuano ad aprirsi. Molte le presenze illustri, dal mondo dello spettacolo, del giornalismo, della comunità politica, religiosa e scientifica. Sempre emozionante è ascoltare le testimonianze di chi è impegnato sul campo e degli ospiti africani con cui collaboriamo», spiegano gli organizzatori.

In allegato il video dell’Annual Meeting e alcune foto della giornata