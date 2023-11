Antenna di via Goito ad Olgiate Olona. Arrivano i ripetitori ma per il comitato non tutto è perduto

Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata dai residenti del rione Sant’Antonio di Olgiate Olona a conclusione della battaglia, non andata a buon fine, contro l’installazione dell’antenna di via Goito. Secondo gli aderenti al comitato non tutto è andato perduto. Ecco perchè.

In base l’ordinanza emessa in data 6 novembre dalla Polizia Locale, lunedì 13 novembre abbiamo assistito all’installazione dei ripetitori telefonici sull’antenna della discordia di via Goito 6 ad Olgiate Olona.

Sembra che a nulla siano valse la raccolta firme di 180 cittadini della zona, la mozione approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale, i presidi organizzati, i numerosi incontri con l’Amministrazione comunale e le parole della proprietà del terreno. I ripetitori saranno montati e l’antenna, posta a circa 140 metri da una già esistente da 20 anni, inizierà a funzionare. Con buona pace di tutti coloro che da ora in poi ne subiranno le conseguenze, perchè, è bene ricordarlo, non esiste una valutazione univoca sull’assenza di nocività alla salute da parte degli organismi internazionali competenti.

Ma tutto ciò a chi giova? Certamente, il padrone del terreno, titolare un’azienda in paese, a fronte di una legittima operazione economica, ne trarrà un corrispettivo in denaro (magari anche interessante) ma a costo di aver minato amicizie, conoscenze, relazioni e reputazione per lui e la sua azienda, lasciando così pensare di dare più peso al ritorno economico che alle relazioni, al bene comune o alla sostenibilità ambientale.

Non giova, invece, all’Amministrazione Comunale che nulla ha potuto fare per impedire l’installazione e che si è

dimostrata incapace in 6 mesi di fare l’unica cosa che era nelle sue possibilità, un regolamento che desse un

minimo di ordine sul territorio.

Chi ne esce peggio sono gli abitanti del quartiere che, nonostante l’impegno di tanti, dovranno subire l’installazione di un nuovo ripetitore con tutte le possibili implicazioni alla salute di tutti e all’ambiente. La realtà è che, ancora una volta, a prevalere sono stati il denaro e gli interessi puramente economici, che lontani dall’attenzione alle persone e al bene comune rischiano di produrre di fatto danno alla collettività.

Quello che è accaduto nel nostro quartiere succederà in altri quartieri dove le grandi imprese di telecomunicazioni, lontane dai legami con in territori, continueranno a perseguire i loro obiettivi senza rispondere ai reali bisogni della cittadinanza. Imprese che in nome dello sviluppo di infrastrutture possono permettersi di non rispondere e non partecipare agli incontri, neanche quando a convocarli è un sindaco, rappresentante della comunità.

Ma quindi siamo ai titoli di coda? Forse non è del tutto così! Questa esperienza dell’antenna ha messo in evidenza che ci sono tante persone che hanno le idee chiare su cosa serva a vivere bene e quali sono le priorità per realizzarlo, che sanno aggregarsi e protestare civilmente ma con decisione, che anelano al bene comune e si indignano legittimamente con chi infrange le regole morali del buon vivere insieme, che mettono passione, tempo e competenze per la tutela di fondamentali diritti come la salute e l’ambiente.