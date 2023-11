Anton Tombolato nuovo segretario della Lega Medio Verbano

La Lega Medio Verbano annuncia che venerdí 24 novembre, si è svolto con «grande partecipazione» il congresso della sezione. In un clima di entusiasmo e piena condivisione, è stato eletto per acclamazione come nuovo segretario Anton Tombolato che prende il testimone da Nanni, a cui va il nostro sentito ringraziamento per l’importante lavoro e contributo fornito in questi anni.

Il direttivo che affiancherà il Segretario Tombolato «è composto da individui altamente qualificati per esperienza e ben motivati, tra cui Fabio Beverina, Giuseppe Iocca, Vittorio Griffini e Diego Zanchin. La Lega Medio Verbano è certa che il loro impegno contribuirà in modo significativo alla crescita e al successo della nostra sezione. La priorità di questo mandato sarà dedicare massima attenzione alle istanze e alle necessità del nostro territorio».