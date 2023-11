Antonella Marcora nuovo assessore alla Scuola e alla Terza Età di Olgiate Olona

Olgiate Olona ha un nuovo assessore ai Servizi Educativi e Terza Età dopo le dimissioni, ad inizio novembre, di Luisella Tognoli Minorini. A partire da oggi, venerdì, con la firma del decreto da parte del sindaco Giovanni Montano, è stata nominata assessore Antonella Maria Marcora, olgiatese, attribuendole la delega rimasta vacante e riportando così al pieno assetto l’esecutivo in carica.

Il sindaco Montano sottolinea: «Sono lieto di annunciare l’ingresso in giunta della dr.ssa Marcora, una persona da sempre vicina al nostro gruppo “Paese da Vivere”, le cui competenze, l’impegno e la passione, in un assessorato cruciale come quello Servizi educativi e della Terza Età, non possono che rappresentare un valore aggiunto per tutta la nostra comunità. Tutta la mia stima ed miei più sinceri auguri a lei per questa nuova sfida che, insieme e con il supporto di una giunta sempre più coesa e competente saprà individuare e raggiungere gli obiettivi prefissati per la crescita e il benessere della nostra comunità».

Un ingresso importante per Paese da Vivere quello della dottoressa Marcora, da sempre vicina alla lista targata Montano: «Sono lusingata di essere stata chiamata a svolgere un ruolo tanto importante quanto delicato quale la gestione del settore scuola e terza età. Due ambiti per certi versi agli antipodi, dall’educazione e formazione dei nuovi cittadini all’attenzione a quelli più anziani, che rappresentano uno spicchio fondamentale della nostra comunità, da valorizzare e tutelare. Come madre, figlia, professionista, raccolgo con entusiasmo e umiltà questa nuova sfida che mi auguro di riuscire a vincere, contando anche sull’appoggio degli altri membri dell’Amministrazione comunale. Ringrazio il sindaco, dottor Montano, che stimo a mia volta, per la fiducia accordatami. Spero di essere all’altezza di questo compito».

Dal vicesindaco Maccabei a tutti gli altri assessori e consiglieri di Paese da Vivere arriva un grande in bocca al lupo alla neo entrata componente di giunta.