Antonio Bassanini: il costruttore che cambiò il volto di Milano e non solo

È la storia professionale e personale di un imprenditore che ha contribuito alla trasformazione e alla ricostruzione di Milano, in primis, e di altre altre città lombarde in un periodo difficile come quello del dopoguerra.

La mostra “Antonio Bassanini Costruttore del Novecento” a cura di Chiara Bassanini, Giovanna Franco Repellini e Andrea Strambio de Castillia al Castello di Masnago fino al 4 febbraio è un viaggio nel tempo. L’esposizione è promossa dagli eredi Bassanini, in partenariato con il Comune di Varese ed in collaborazione con ANCE Varese e Associazione “Amici di Piero Chiara”

Quando si realizzano edifici, palazzi, luoghi di culto si entra profondamente nel tessuto della società che cambia il volto di un luogo e cambia, spesso, anche le abitudini. La biografia di Bassanini attraversa tutto il Novecento. Parte dalle cascine agricole degli anni Trenta e muore in un mondo digitalizzato, è quindi la storia dell’Italia che si trasforma. Il costruttore apre la sua impresa pochi anni dopo la fine della guerra e fa parte a pieno titolo di quella generazione che ricostruisce il paese non solo dal punto vista materiale ma anche morale e identitario. Lavora con i maggiori architetti come Zacchi, Figini e Pollini, Portaluppi, Gio Ponti, Muzio e successivamente Mattioni, Caccia Dominioni, Soncini e Magistretti.

È stato fondatore e Presidente di ANCE (Associazione Nazionale Costruttori edili) e Assimpredil. Grande sostenitore della Democrazia Cristiana e nel suo fare impresa si batté sempre per un metodo di lavoro onesto e corretto, anche nel trattamento dei propri dipendenti.

Con Varese il costruttore ha avuto un legame personale, infatti la città ha un significato cruciale nella storia di Antonio Bassanini, poiché qui, nel 1938, acquistò una villa, che userà durante la guerra come punto di appoggio per sfollare la famiglia e trasferire le attività d’ufficio. Inoltre, la vicinanza con il confine svizzero gli consente anche di organizzare l’espatrio di alcuni ebrei e perseguitati dal regime.

Questa attività clandestina, che vede coinvolti gli amici monsignori Vittore Maini e Ambrogio Trezzi, deve essere interrotta a causa della denuncia di una impiegata della ditta. La villa, ancora oggi di proprietà della famiglia Bassanini, è rimasto luogo di incontro tra le diverse generazioni.

L’itinerario della mostra si sviluppa nei due spazi espositivi attraverso delle sezioni tematiche. Sono presenti la sezione biografica con lettere personali, memorie dattiloscritte, medaglie e riconoscimenti, insieme a un video, realizzato da Angelo Boris Boriolo, con interviste ai curatori e filmati storici. Inoltre vi è una postazione interattiva con tutte le costruzioni realizzate da Bassanini a Milano e in Italia, una sezione dedicata al regesto di tutte le costruzioni dell’impresa con fotografie e informazioni sintetiche, oltre alle sezioni focalizzate sugli edifici urbani, pubblici, industriali, di culto e con approfondimenti sull’EUR e sul rapporto tra Bassanini e gli architetti e lo sviluppo del cantiere del Novecento.

Ogni sezione è completata da fotografie storiche e recenti, approfondimenti testuali, documenti e video dell’epoca e contemporanei, progetti, schizzi e modellini realizzati dall’Ufficio Tecnico Bassanini o dagli architetti e ingegneri con cui collaborava, in mostra grazie ai prestiti di alcune istituzioni culturali, tra cui l‘Archivio Storico Diocesano di Milano e la Fondazione Vico Magistretti di Milano.

“Antonio Bassanini. Costruttore del Novecento”

A cura di Chiara Bassanini, Giovanna Franco Repellini e Andrea Strambio de Castillia

Castello di Masnago, parcheggio in Via Monguelfo – Varese; Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE Varese), Via Camillo Benso Conte di Cavour, 32 – Varese

Presentazione del volume in collab. Ordine Architetti di Varese: Sabato 18 Novembre 2023, Ore 10-12, presso Castello di Masnago

Inaugurazione Mostra ANCE Varese: giovedì 30 novembre 2023, ore 18.00, su prenotazione info@ancevarese.it; 0332830030

Periodo Mostra: 10 Novembre 2023 – 4 Febbraio 2024

Orari di apertura: Castello di Masnago: mar-dom: 9.30-12.30; 14.00-18.00, chiuso il lunedì; chiuso 24 dicembre pomeriggio, 25 dicembre, 31 pomeriggio, 1 gennaio.

ANCE Varese: lun-ven: 10.00-18.00, su appuntamento (chiamando 0332 830030)