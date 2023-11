Entra nel vivo al Parco Campo dei Fiori il progetto Interreg Insubriparks

Il Campo Parco dei Fiori di Varese è senza dubbio fortino della geologia ed esempio virtuoso di conservazione della biodiversità che testimonia quanto la tutela della natura sia importante per garantire un futuro al Pianeta. A dimostrarlo è stato anche il recente riconoscimento Unesco Mab – Man and Biosphere – assegnato alla Riserva della Biosfera Ticino Val Grande Verbano, di cui anche il Parco Campo dei Fiori fa parte (www.mabticinovalgrandeverbano.it).

Il programma MAB, tra i vari obiettivi, intende identificare i cambiamenti della biosfera derivanti dalle attività umane e naturali e i conseguenti effetti sulle persone e sull’ambiente, in particolare nell’ambito del cambiamento climatico. In quest’ottica di sensibilizzazione ambientale condivisa, in collaborazione con qualificati operatori di escursionismo ed educazione ambientale, il progetto Insubriparks organizza all’interno del Campo dei Fiori, per tutto il mese di novembre, una serie di appuntamenti gratuiti per tutte le età durante i quali vengono organizzate attività ed esperienze con un’unica finalità: conoscere e rispettare il nostro ambiente, conoscere il significato di Biodiversità e riconnettersi con la natura.

Molte le attività che si intersecano al Villaggio Cagnola (località Rasa) a Varese, dove ci sono anche le sorgenti dell’Olona, e nel nuovo BioLab interattivo realizzato proprio con il progetto Insubriparks e inaugurato lo scorso anno.

Il BioLab è uno spazio polifunzionale per l’educazione ambientale e la geologia, inserito all’interno della cornice storica del Villaggio Cagnola che fu costruito verso la fine delle Grande Guerra da Albino Cagnola; donato poi al comune di Milano, divenne una scuola all’avanguardia per ragazzi “difficili”. Nel 2003 venne acquisito dal Parco Campo dei Fiori.

Programma delle attività

5 Novembre

Campo dei Fiori – Villaggio Cagnola – BioLab – loc. Rasa (VA) – ore 10.00/13.00

Titolo: BiodiverCity: la biodiversità urbana

Operatore: Controvento Trekking – www.controventotrekking.it

Prenotazioni: su portale insubriparksturismo.eu nella sezione Attività

L’esperienza, interamente gratuita, è perfetta per tutta la famiglia, si parte dalle sorgenti dell’Olona per una narrazione immersiva nella storia del vecchio Villaggio Cagnola, scoprendo la vita dei ragazzi che vissero in questi luoghi durante il dopoguerra e imparando come animali e piante siano stati in grado di adattarsi a vivere in un unico ecosistema. Il programma prevede il ritrovo alle 10.00 al parcheggio del Villaggio Cagnola Rasa di Varese e terminerà le attività alle ore 13.

Cosa portare con sé: scarpe da trekking oppure scarpe comode con suola non liscia, giacca in materiale traspirante, giacca o mantellina antipioggia pile o maglioncino, zaino e acqua.

5 Novembre

Campo dei Fiori – Villaggio Cagnola – BioLab – loc. Rasa (VA)

Ritrovo ore 14.00, spettacolo ore 14.30/15.30

Titolo: Un condominio che non ti aspetti

Operatore: Controvento Trekking – www.controventotrekking.it

Prenotazioni: su portale insubriparksturismo.eu nella sezione Attività

Si tratta di uno spettacolo teatrale dinamico tra gli animali abitanti il Dendro-habitat, autrici del progetto Antea Franceschin e Martina Pasquet che si trasformeranno in animali del bosco per raccontare del mondo nascosto dei Dendro-habitat degli alberi vetusti del Parco. Si darà vita alla riunione di condominio più pazza dell’anno. Tutto ruota intorno a un albero e gli spettatori saranno coinvolti in prima persona. Si potrà scoprire come il picchio non faccia dormire il ghiro di giorno per colpa dei suoi lavori di ristrutturazione del suo monolocale, di come i piccoli di merlo continuino a sporcare i balconi su cui i cuccioli di scoiattolo si divertono a fare parkour durante i loro giochi per crescere. L’obiettivo è quello di diffondere i corretti principi della tutela della biodiversità verticale e del meraviglioso grande mondo degli alberi secolari.

Cosa aspettarsi: vivere un ambiente dinamico in cui sperimentare in prima persona cosa significa biodiversità verticale. Si parlerà anche dell’importanza degli inquilini più piccoli e meno vistosi: i batteri, i muschi e i licheni così importanti per abbattere i costi delle bollette degli spazi condivisi.

12 Novembre

Campo dei Fiori – Villaggio Cagnola loc. Rasa (VA)

Titolo: Canti di bosco – La storia d’amore tra acqua e roccia

Primo turno 9.30/12.30 – Secondo turno 14.30/17.30.

Operatore: Francesca Coizet

Prenotazioni: su portale insubriparksturismo.eu nella sezione Attività oppure 347/8904678 – francesca.coizet@gmail.com

“Canti di bosco” è un’esperienza immersiva e un’importante opportunità di ascolto e crescita personale, ideata dall’Ambasciatrice della musica botanica, Francesca Coizet. Nella sessione autunnale si snoda attraverso semplici escursioni che attraversano particolati paesaggi sonori, strutturati in setting specifici, lungo il percorso della terra e della geologia all’interno del Parco Campo dei Fiori – Villaggio Cagnola.

Il percorso è un affascinante viaggio immersivo nella natura, il tutto con l’utilizzo di rilevatori biofeedback associati al suono, oltre a uno strumentario armonico per entrare in contatto con le piante e il personaggio sonoro circostante, interagendo con pratiche vocali e l’ascolto di estratti del repertorio classico.

19 Novembre

Campo dei Fiori – Villaggio Cagnola loc. Rasa (VA) – ore 9.30/13.00

Titolo: Esplorando l’ex Cava Donati e le antiche fornaci di Calce.

Operatore: Controvento Trekking – www.controventotrekking.it

Prenotazioni: su portale insubriparksturismo.eu nella sezione Attività

Si tratta di un percorso ad anello alla ex Cava Donati tra il Villaggio Cagnola e La Rasa alla scoperta della geologia legata alla produzione di calce. Alla Rasa di Varese si nasconde una ex Cava per l’estrazione di pietrisco utile a trasformarla in calce. Si visiterà il nuovo allestimento del BioLab al Villaggio Cagnola e si camminerà all’interno del territorio della ex Cava Donati e lungo il tratto che rimane parte integrante della fornace della Riana, scoprendo le vestigia di un mestiere un tempo molto diffuso sul territorio: la produzione di calce. Il programma prevede altresì la visita al BioLab, un luogo che trova spazio nella vecchia falegnameria e rappresenta una finestra sulla geologia del parco, grazie a installazioni interattive dedicate a paleontologia, stratigrafia, petrografia.

25 Novembre

Campo dei Fiori – Villaggio Cagnola loc. Rasa (VA) – ore 9.30/15.30

Titolo: Gli habitat e la Linea Cadorna lungo il Sentiero Furia a Masciago

Operatore: Controvento Trekking – www.controventotrekking.it

Prenotazioni: su portale insubriparksturismo.eu nella sezione Attività

Sarà un viaggio alla scoperta del Sentiero Naturalistico Salvatore Furia, nella parte settentrionale del Parco Campo dei Fiori, tra biodiversità vegetale e animale, curiosità geologiche e l’esplorazione tra i tunnel e trincee della Linea Cadorna.

Il Sentiero Furia è uno dei percorsi del Parco più vari in termini ambientali grazie al continuo alternarsi di boschi, prati, praterie aride, aree umide, comprese alcune chicche geologiche che raccontano la storia antica del territorio. La passeggiata si sviluppa lungo un percorso ad anello che mette in contatto questi diversi luoghi. Si raggiungerà la parte più alta del percorso al confine con il territorio di Cunardo, dove ci si potrà perdere nel labirinto di tunnel e trincee della Linea Cadorna.

Un dedalo che, dopo i lavori di ripristino, hanno rimesso in comunicazione le varie gallerie, costruite nella Prima Guerra Mondiale, a difesa del confine in vista di un possibile attacco tedesco-austriaco, dopo aver attraversato la neutrale Svizzera. Sarà occasione per vedere le Prealpi anche dal loro interno, ulteriore curiosità di un percorso capace di stupire tra ambienti, paesaggi, colori e biodiversità.

Punto di ritrovo: Masciago Primo, nei pressi del cimitero.

26 Novembre

Campo dei Fiori – Villaggio Cagnola loc. Rasa (VA) – ore 9.30/13.00

Titolo: Il Villaggio Cagnola dalle sorgenti dell’Olona verso il Monte Legnone

Operatore: Controvento Trekking – www.controventotrekking.it

Prenotazioni: su portale insubriparksturismo.eu nella sezione Attività

La storia e la natura del Villaggio Cagnola alla Rasa di Varese in un percorso dal suo punto più basso, attorno alle sorgenti dell’Olona, a quello più alto, sul pianoro verso la cima del Monte Legnone, con il panorama verso Varese e Luino.

Saranno ripercorsi i sentieri ricavati sul versante della montagna con il bianco della pietra lungo il selciato, scalinate che risalgono tra gli alberi, passerelle di legno, panchine panoramiche, sculture classiche e numerose specie vegetali fino alla prateria sulla sommità panoramica verso sud e nord. Si tratto di un mosaico di elementi antropici, vegetali e geologici, all’interno di un luogo che, prima di tanti altri, ha saputo fondere natura e istruzione e che, ora, insieme al Parco Campo dei Fiori, sta rinascendo per sviluppare nuove proposte di educazione ambientale.

Note per vivere appieno l’esperienza. Ecco cosa portare con sé: scarpe da trekking oppure scarpe comode con suola non liscia, giacca in materiale traspirante, giacca o mantellina antipioggia pile o maglioncino, zaino e acqua.