Anziana investita nei pressi di piazza Repubblica: ricoverata in ospedale

Una donna di 86 anni è stata investita questa mattina – martedì 28 novembre – mentre stava percorrendo a piedi la via Pavesi a Varese, strada a senso unico che si trova alle spalle della caserma Garibaldi e collega via Magenta con San Michele Arcangelo, a poche decine di metri da piazza Repubblica.

L’anziana stava attraversando la stessa via Pavesi per raggiungere piazza Repubblica ma dopo essere scesa da un marciapiedi è stata urtata da un’autovettura che, provenendo da via Medaglie d’Oro, aveva appena imboccato la stretta strada in salita (foto in alto)

La donna è stata soccorsa da un’ambulanza della Croce Rossa ed è stata successivamente trasportata in “codice giallo” – quindi ferita ma non in pericolo di vita – all’ospedale di Busto Arsizio. Sul posto oltre ai sanitari sono intervenuti gli uomini della Polizia Locale di Varese che si sono occupati dei rilievi. Non si esclude che il conducente dell’auto possa essere stato accecato dal sole e non abbia visto la donna che stava attraversando.