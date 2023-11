Anziano disperso in provincia di Bergamo, salvato grazie all’elicottero della Finanza di Venegono

Un anziano disperso da sabato è stato salvato grazie alla procedura di rintracciamento del cellulare e l’intervento della sezione aerea della Guardia di finanza di Varese. L’operazione si è svolta nella mattina di domenica 26 novembre grazie all’intervento dell’elicottero modello UH169A in forza ai finanzieri varesini che si è alzato in volo dalla base di Venegono Superiore, in aiuto alla Stazione SAGF di Edolo nella Bergamasca. La squadra è stata allertata in supporto alle attività di ricerca di un anziano disperso dal giorno prima nel comune di Cisano Bergamasco.

L’elicottero dopo aver raggiunto l’area primaria di ricerca ha permesso l’individuazione delle coordinate del disperso, localizzato in una fitta area boschiva. Le stesse coordinate sono state poi condivise con le truppe soccorso alpino e dei vigili del fuoco che, raggiunto il punto a piedi, hanno potuto individuare e ritrovare il 73enne. L’uomo è stato tratto in salvo in buone condizioni nonostante la serata passata all’addiaccio. È stato poi raggiunto e preso in cura dai soccorritori.