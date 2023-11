Arconatese battuta 1-0, Varesina agli ottavi di Coppa Italia

Ottavi di finale di Coppa Italia per la Varesina. Obiettivo raggiunto per le fenici, che a Venegono Superiore hanno battuto 1-0 l’Arconatese sfruttando al meglio la rete al 28′ del primo tempo di Polenghi per staccare il biglietto per il prossimo turno della competizione di Serie D. Una vittoria meritata per le fenici, che si sono fatte preferire sul piano del gioco rispetto agli oroblu e anche nella ripresa hanno amministrato bene il vantaggio riuscendo a limitare le iniziative dell’Arconatese e non concedere occasioni degne di nota ai ragazzi di Giovanni Livieri, che non sono riusciti a ripetere le ottime prestazioni che li stanno mantenendo al primo posto del Girone B.

Diverse invece le occasioni per raddoppiare per la Varesina, a iniziare dal colpo di testa di Orellana al 32′ e alla traversa di Oboe al 40′ del primo tempo, sfruttando i minuti in cui Livieri nonostante l’infortunio di Nava ha lasciato i suoi in 10 prima di inserire Luoni; sette minuti tra il 34′ e il 41′ in cui gli oroblu milanesi hanno concesso la superiorità numerica alle fenici.

Nella ripresa Livieri ha provato, con l’inserimento di Chessa, a dare maggior brio all’attacco, ma i tentativi di attacco dei suoi sono stati spesso troppo timidi per riuscire a impensierire seriamente la Varesina che gestisce con ottima personalità e si prende un risultato storico per la società, che per la prima volta raggiunge gli ottavi di Coppa Italia. Al prossimo turno l’avversario sarà la vincente della sfida tra Pro Palazzolo e Real Calepina.

LA GARA MINUTO PER MINUTO