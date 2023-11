Aria natalizia a Bardello con Malgesso e Bregano con il mercatino

Saranno in via VI Novembre le bancarelle del primo mercatino di Natale del neonato comune di Bardello con Malgesso e Bregano. L’appuntamento è per domenica 3 dicembre dalle 10 alle 18. In vendita prodotti di artigianato, oggettistica e miele. Per i più piccoli saranno presenti i gonfiabili e la pesca fortunata.

A mezzogiorno la Pro Loco in oratorio aprirà lo stand gastronomico dove sarà possibile degustare tra panini con salamella o porchetta, vin brûlé, cioccolata calda, birra alla spina e bibite.

Dalle 13 alle 17 anche lo stand del comitato genitori con le crêpes.