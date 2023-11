Arrestata a Bergamo una donna accusata di aver soffocato i suoi due bambini

È stata arrestata nella Bergamasca questa mattina, sabato 4 novembre, una donna di 27 anni di origine indiana. Contro di lei un’accusa molto pesante: avrebbe ucciso i suoi due figli, una bimba di 4 mesi e un maschietto di due.

I fatti risalgono all’ottobre dello scorso anno e al 2021. Ed è stata la morte del bimbo a far emergere alcuni sospetti per le coincidenze con la scomparsa della sorellina avvenuta due anni prima. In entrambi i casi la morte era avvenuta quando la donna era a casa da sola e per soffocamento da rigurgito di latte come aveva denunciato la donna chiamando i soccorsi.

Così la Procura ha disposto l’autopsia del piccolo e poi la riesumazione del corpo della bimba per eseguire le indagini. I riscontri ottenuti hanno indotto gli inquirenti ad accusare la donna di duplice infanticidio.

La donna è di origine indiana, adottata da una famiglia bergamasca.