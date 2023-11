Fermato in Germania Filippo Turetta, ricercato per la morte di Giulia Cecchettin

È stato fermato in Germania Filippo Turetta, l’ex fidanzato di Giulia Cecchettin, la giovane scomparsa da una settimana e ritrovata sabato in un canalone vicino al lago di Barcis, in territorio della provincia di Pordenone.

Anche il giovane – 22 anni – era scomparso da una settimana, si era ipotizzato che si fosse tolto la vita ma invece aveva studiato la fuga.

Nei suoi confronti era stato emesso un mandato di arresto europeo, prima del ritrovamento del corpo della ex fidanzata: la sua auto era stata avvistata l’ultima volta in Austria. Turetta avrebbe usato anche una banconota sporca di sangue per fare benzina lungo la strada.

La notizia della cattura in Germania è stata confermata dall’avvocato del giovane.

Scondo quanto scrive il Corriere, il ragazzo aveva fatto ricerche online per kit di sopravvivenza e mappe dei sentieri di montagna in Tirolo, probabile via di fuga dall’Italia.