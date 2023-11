Arrivano Tigros, nuovi posti auto e nuova viabilità: ecco come diventerà l’ex area Visnova di Luino

Concluse le diverse Conferenze dei Servizi e ottenuti i permessi per la costruzione delle strutture commerciali e le relative opere di urbanizzazione, l’ex area Visnova di Luino si appresta a vivere una rinascita destinata a ridefinire radicalmente l’aspetto e la viabilità della città.

Come già anticipato alcuni mesi fa, il progetto prevede la realizzazione del supermercato Tigros, la costruzione di una seconda attività commerciale, nuovi parcheggi scoperti e interrati (per un totale di 485 stalli), una nuova viabilità pubblica e una pista ciclopedonale. Il palazzetto dello sport, invece, originariamente concepito qui, prenderà probabilmente vita nell’ex scalo ferroviario, vicino al nuovo polo scolastico, ma al momento sono ancora in corso valutazioni per individuare la sede più opportuna.

Inoltre, per la realizzazione delle strutture commerciali e per garantire una migliore viabilità, si amplierà la rotonda dell’ospedale, che con la riqualificazione dello scalo ferroviario e le nuove attività commerciali sarà maggiormente interessata dal traffico. Una seconda rotonda, anch’essa a carico del privato, sarà costruita tra Piazza Italia e Corso XXV Aprile e una terza, di dimensioni più contenute, sarà realizzata davanti all’area ex Visnova per agevolare l’ingresso alle strutture commerciali. Tutte e tre le opere, faciliteranno inoltre l’accesso al nuovo sottopasso ferroviario, che sarà realizzato da RFI, al parcheggio “Smart Border” e al futuro polo scolastico, nell’ex scalo ferroviario.

Spazio anche al verde, con la progettazione dei parcheggi che prevede l’inserimento di verde e una vera e propria area alberata, che presumibilmente sarà realizzata dove doveva sorgere il Palazzetto.

Si tratta – come si legge nella relazione tecnica definitiva – di una totale rifunzionalizzazione dell’ambito Visnova che consente di trasformare l’attuale vuoto urbano in un importante polo attrattivo: un volano per la rivitalizzazione di tutto il tessuto della città.

Questo progetto – come si legge ancora nella relazione – rappresenta un tassello fondamentale anche nella definizione e nel completamento del sistema viario di Luino, caratterizzato da un “anello urbano” infrastrutturale a cui si affiancherà la viabilità secondaria. «Questa rappresenta indubbiamente una trasformazione significativa per l’intera zona centrale di Luino, determinando un cambiamento sostanziale nella viabilità cittadina. Un’attenzione che l’amministrazione ha puntualmente integrato anche nel piano urbano del traffico» conclude l’assessore Francesca Porfiri.