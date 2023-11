Assalto alla farmacia di Cazzago Brabbia, vetrina in frantumi e via il fondo cassa

Assalto alla Farmacia Stefini di Cazzago Brabbia. Nella notte tra giovedì 8 e venerdì 9 novembre quattro rapinatori hanno spaccato la vetrina del negozio di via Papa Giovanni XXIII e hanno portato via il fondo cassa e altro denaro non ancora depositato.

I rapinatori sono entrati in azione intorno alle 4 di mattina: ci hanno messo una ventina di minuti per prepararsi al colpo, hanno utilizzato il tombino di ghisa presente fuori dal cancello della farmacia e hanno sfondato la vetrata d’ingresso, frantumandola in mille pezzi. In tre poi sono entrati mentre uno controllava all’esterno facendo da palo: in 3 minuti hanno rubato quanto possibile e poi sono fuggiti velocemente.

Il tutto è stato ripreso dalle telecamere, collegate con la stazione del carabinieri competente, quella di Ternate. Allarga le braccia sconsolata la titolare della farmacia, la dottoressa Laura Stefini: «Il danno principale è alla vetrina, per quindici giorni dovremo stare senza. Oltre a questo si rimane sempre male, demoralizzati. È il quinto colpo che subisco, le prime quattro volte erano state rapine a mano armata. Sto raccogliendo tutto per sporgere la denuncia completa».