Assalto alla zona industriale di Cassano Magnago, ladri bloccano la strada e sfondano il muro della Brevi informatica

Assalto nella zona industriale di Cassano Magnago da parte di un commando che ha messo a segno un colpo in un’azienda della zona.

Galleria fotografica Assalto alla zona industriale a Cassano Magnago 4 di 12

L’allarme è partito alle 4 di questa mattina, mercoledì 15 novembre: quando i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio sono arrivati sul posto, si sono trovati la via Tintoretto bloccata da un mezzo pesante.

I malviventi hanno posizionato un ribaltabile da cantiere all’inizio della strada e trecento metri più avanti, verso via Boscaccio, hanno piazzato un mezzo della nettezza urbana probabilmente rubato in Piemonte. La strada era così inaccessibile e il gruppo ha potuto agire, quasi indisturbato.

I ladri hanno utilizzato una ruspa per sfondare il muro del capannone attiguo alla “Brevi”, l’azienda informatica che era il vero obiettivo dei rapinatori: ancora da quantificare il bottino, le indagini sono in peno svolgimento, con la presenza deltenente colonnello Poletto dei carabinieri di Busto, che ha la competenza sulla zona.

Tutta la zona industriale alle 9 di questa mattina era ancora bloccata: i camion che devono accedere per scaricare, sono rimasti fermi in coda in attesa di poter accedere alla via Tintoretto o di uscirne. La situazione si è sbloccata con la rimozione del mezzo messo di traverso in via Tintoretto, dopo i necessari rilievi.

Le modalità del furto con blocco stradale sono molto simili a quelle dell’assalto compiuto a fine settembre a Fagnano Olona (in quel caso la banda aveva usato anche bande chiodate per rafforzare il blocco).

Non è andato a segno invece un tentativo di furto questa notte alla Bieffe Cicli-Trek Flagship Store di Cavaria con Premezzo. L’intervento delle guardie giurate che hanno costretto i ladri alla fuga.

(seguono aggiornamenti)