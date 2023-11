Assalto alle forze dell’ordine fuori dal palazzetto di Varese, 15 ultras a processo

Cinghiate, sprangate e lancio di fumogeni e petardi all’esterno del palazzetto dello sport di Masnago il 24 aprile 2022, al termine di Pallacanestro Varese – Fortitudo Bologna. Per quei fatti per 15 ultras varesini si è aperto oggi, martedì 14 novembre, il processo dinanzi al giudice monocratico di Varese.

Gli imputati sono chiamati a rispondere del reato di resistenza a pubblico ufficiale, nei riguardi cioè delle forze dell’ordine che vennero assalite durante gli scontri che si verificarono post partita. Le parti si sono costituite in giudizio, e non è escluso che alcuni degli imputati possono accedere a dei riti alternativi, come riti abbreviati o patteggiamento, anche altro al fatto a fronte del fatto che sarebbero stati offerti i risarcimenti nei riguardi di alcuni di alcune delle parti offese.

Il processo è stato rinviato al prossimo 9 gennaio. Nella partita salvezza fra la squadra di casa e gli ospiti di Bologna (tifoserie storicamente antagoniste) un drappello di sostenitori biancorossi provò ad aggirare il cordone di sicurezza predisposto dalle forze dell’ordine per cercare di raggiungere la zona esterna al palazzetto dedicata ai tifosi ospiti. In quei momenti gli ultras varesini si scontrarono con alcuni agenti – questa la ricostruzione della Questura – usando petardi, cinture e bastoni: tra le forze dell’ordine ci fu qualche contuso, ma ciò evitò che le due fazioni venissero a contatto.

Per quei fatti il questore di Varese Michele Morelli emise 15 daspo agli imputati finiti oggi davanti al giudice.