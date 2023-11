La rete Varese senza frontiere in piazza per il popolo palestinese

Si è svolto oggi pomeriggio in piazza del Garibaldino a Varese una manifestazione di solidarietà per chiedere il cessate il fuoco nel conflitto tra Hamas e Israele e in solidarietà con il popolo palestinese, organizzata dalla rete Varese senza frontiere e dal comitato Varese per la Palestina.

«Un’iniziativa per esprimere la nostra solidarietà al popolo palestinese, che sta subendo violenze indicibili – ha detto Giuseppe Musolino, del comitato organizzatore – Si dice che in 75 anni e più di occupazione coloniale da parte di Israele non si è mai vista una cosa del genere. Si colpiscono scuole ed ospedali, ci sono già oltre 15mila morti, tra cui 5mila bambini. Sono numeri terribili. E tutto questo succede con al complicità dell’Occidente, degli Stati Uniti, dell’Unione europea e dunque anche dell’Italia».