Associazionismo forestale, Asfo Valli delle Sorgenti al centro di un convegno

Il mondo dell’associazionismo forestale in Italia si prepara a un appuntamento importante, il “Convegno sullo stato dell’arte dell’associazionismo forestale“, che avrà luogo il prossimo lunedì 4 dicembre 2023 presso la Sala Pirelli del Palazzo Pirelli, Via Fabio Filzi 22, Milano, dalle ore 14 alle 18. L’evento è accreditato di 0,5 CFP ai sensi del reg.CONAF delibera 162/22.

UNA INNOVATIVA GESTIONE FORESTALE – La gestione forestale in forma associata rappresenta una soluzione di fondamentale importanza per la protezione, la gestione responsabile e la valorizzazione delle foreste del paese, contribuendo in modo significativo alla sostenibilità ambientale, all’economia rurale e, spesso, in modo decisivo alla stessa vivibilità delle aree montane. Questo convegno rappresenta un’interessante opportunità di formazione e aggiornamento, finalizzata a esplorare le politiche e gli strumenti a supporto dell’associazionismo forestale e a comprendere il funzionamento delle diverse forme associative a livello nazionale, con uno sguardo attento al contesto europeo.

IL PROGETTO EUROPEO LIFECLIMATEPOSITIVE e L’ESPERIENZA VARESINA DI ASFO VALLI DELLE SORGENTI – L’organizzazione è a cura di Regione Lombardia, Rete Rurale Nazionale ed Etifor | Valuing Nature, con la partecipazione del Centro Politiche e Bioeconomia del CREA, Università degli Studi di Padova, Walden s.r.l, Comune di Luvinate. Il convegno è inserito nelle attività del progetto LIFE ClimatePositive, co-finanziato dall’Unione Europea. «Siamo lieti di questo appuntamento – sottolinea il sindaco di Luvinate Alessandro Boriani – che vuole fare il punto di un anno di lavoro avviato grazie al progetto #lifeclimatepositve promosso dal Comune di Luvinate insieme ad altri importanti partner. Il tema di una foresta ad impatto positivo è sempre più fondamentale e siamo lieti di aver contribuito ad avviare questo percorso, a partire dalla nostra esperienza di associazionismo forestale Asfo Valli delle Sorgenti».

I RISULTATI DELL’INDAGINE PROMOSSA DALL’UNIVERSITA’ DI PADOVA – L’evento si rivolge a tecnici agronomi e forestali, membri di associazioni forestali e rappresentanti delle istituzioni e sarà un’occasione per affrontare alcuni aspetti di grande importanza per il settore, tra cui il frazionamento fondiario e l’abbandono delle terre, le strategie, le politiche e gli strumenti di supporto, nonché i progetti per una gestione forestale responsabile come LIFE ClimatePositive. n questa cornice verranno presentati in anteprima i risultati dell’indagine “Analisi dello stato dell’arte dell’associazionismo forestale in Italia” condotta dal dipartimento TESAF dell’Università di Padova, che negli scorsi mesi ha intervistato più di 30 associazioni di diverso tipo, dagli storici consorzi forestali alle più recenti associazioni fondiarie, distribuite in 10 regioni italiane. L’indagine ha permesso di comporre una fotografia delle diverse tipologie di associazione forestale ad oggi attive in Italia, facendo emergere punti di forza, debolezze, bisogni e potenzialità di ciascuna di esse. Il convegno offrirà anche preziose testimonianze dal campo, in un tavolo di confronto e scambio di buone pratiche tra diverse realtà e modelli associativi. Sarà l’occasione per discutere di gestione forestale sostenibile al servizio del territorio e della ricostruzione delle comunità.

LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO – La partecipazione in persona è su invito, ma chiunque potrà seguire la diretta live registrandosi gratuitamente all’indirizzo https://associazionismo-forestale.eventbrite.it. Durante la diretta sarà attivo uno spazio per rispondere alle domande del pubblico collegato da remoto.

CONTATTI

Pagina iscrizione all’evento: https://associazionismo-forestale.eventbrite.it.

Pagina ufficiale evento: https://bit.ly/stato-dellarte-associazionismo-forestale

Email organizzazione: lifeclimatepositive@etifor.com