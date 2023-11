Assoluti di nuoto: Castiglioni d’argento, Martinenghi di bronzo

Due medaglie ma nessun oro: è il bilancio parziale del Varesotto che nuota agli Assoluti Invernali di Riccione. I protagonisti sono i soliti: Arianna Castiglioni e Nicolò Martinenghi, entrambi impegnati nella rana ed entrambi sul podio nella prima gara del loro impegno tricolore.

Castiglioni ha vinto la medaglia d’argento nei 100 rana alle spalle della 18enne Benedetta Pilato: la pugliese ha vinto in 1.05.80 staccando anche i pass per le Olimpiadi di Parigi e per i Mondiali di Doha. La bustocca del Team Insubrika ha nuotato in 1.06.76 precedendo di appena due centesimi Martina Carraro in un derby sempre attuale.

Se il secondo posto di Arianna poteva essere prevedibile, è certamente meno atteso il terzo di Nicolò Martinenghi: il bronzo olimpico di Azzate è stato battuto nei 100 rana da due avversari. L’oro è andato al torinese Ludovico Blu Art Viberti, l’argento a Federico Poggio: 59.38 per il vincitore che ha guadagnato la qualificazione ai Mondiali (Martinenghi ha già il pass), 59.63 per Poggio, “solo” 59.78 per il varesino che è primatista italiano in 58.26.

Oggi Martinenghi cerca la rivincita nei 50 rana: nelle batterie l’allievo di Marco Pedoja ha nuotato in 27″ netti, quattro centesimi in più dello scatenato Viberti. In finale i due si daranno di nuovo battaglia con Tete intenzionato a prendersi lo scettro.